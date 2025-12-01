Europa ya protege sus productos industriales y artesanales

Las muñecas de Onil, las alfombras de Crevillent o el calzado de Elche ya pueden disfrutar de la misma protección que tienen el turrón, la uva del Vinalopó o los vinos. Desde este 1 de diciembre ya puede solicitarse el reconocimiento de las nuevas indicaciones geográficas protegidas de productos artesanos e industriales, que serán válidas en toda la Unión Europea.

Una nueva figura de propiedad intelectual que se encargará de gestionar la EUIPO desde Alicante y que tiene, como mínimo, "el mismo potencial" que han conseguido las denominaciones de origen agroalimentarias, según ha señalado este lunes el director ejecutivo de este organismo, João Negrão.

Se trata de un objetivo muy ambicioso. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las indicaciones de productos agrícolas mueven cada año unos 75.000 millones de euros en todo el continente y son responsables de alrededor del 15 % de las exportaciones de la UE, según ha apuntado la directora de Competitividad de la Comisión Europea, Nathalie Berger.

Los dos responsables europeos han protagonizado este lunes la nueva edición del foro "Más Europa" que organizan INFORMACIÓN, Casa Mediterráneo y la EUIPO, que ha acogido el evento. Un acto en el que ha ejercido de moderador el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Toni Cabot, Nathalie Berger y João Negrão, durante el Foro Más Europa / ALEX DOMINGUEZ

Tras haber tramitado más de cinco millones de registros de marcas y diseños industriales, la entrada en vigor de esta nueva figura supone la asunción de una nueva competencia para la oficina comunitaria con sede en Alicante, que se encargará de tramitarlas, aunque en aquellos países donde exista oficina nacional de marcas serán estás las que reciban las peticiones antes de trasladarlas a la EUIPO.

Una sola solicitud

De esta forma, al igual que ocurre con las marcas, "con una sola solicitud se podrá obtener protección para una indicación geográfica en todo el territorio de la Unión Europea", según ha indicado Negrão durante el foro. En lo que queda de año, la oficina europea espera recibir ya una decena de peticiones y para 2026 calculan alrededor de otro centenar de tramitaciones. Unas previsiones "muy moderadas", según ha apuntado director de la EUIPO, dado el gran número de productos de toda Europa que podrían acogerse a este sistema.

"Es un sistema que, además de reconocer el valor cultural, el valor del patrimonio, también crea valor económico, porque promueve y promociona el crecimiento económico y desarrollo de las regiones europeas", ha recalcado el portugués. Así, Negrão ha señalado la importancia que puede adquirir esta figura para "crear empleo y fijar población", en muchas zonas alejadas de las grandes ciudades que acaparan buena parte de la actividad.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão. / ALEX DOMÍNGUEZ

Es más, para el director ejecutivo de la EUIPO, las indicaciones geográficas protegidas de productos artesanales e industriales también son un elemento clave de "competitividad". "La patente protege la innovación tecnológica; la marca es la innovación comercial, que ayuda a comercializar e identificar los productos, y los diseños son la innovación estética, que en muchas ocasiones está detrás de las decisiones de compra de los consumidores. Las indicaciones geográficas son la innovación basada en la historia, en el saber hacer. Muchas veces no se consume solo por estética, también pesan la historia, la comunidad, los valores que representa ese producto", ha explicado Negrão. "Comunica emociones", ha insistido, para reforzar sus argumentos.

Eso sí, el ejecutivo ha recalcado que también se han puesto todos los medios necesarios para que la tramitación sea sencilla, y los productores puedan centrarse en su trabajo y "no perder tiempo con la burocracia", uno de los objetivos del nuevo plan estratégico de la EUIPO.

Deuda pendiente

En la misma línea, la directora de Competitividad de la Comisión Europea ha destacado que la creación de estas indicaciones geográficas "saldan una deuda pendiente con nuestra rica tradición e historia" y se ha mostrado convencida de que "actuarán como poderosas palancas para fomentar el negocio de los productores".

"Las indicaciones geográficas nos conectan con el pasado, nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos, y nos dan un empujón para encauzar el futuro". En este sentido, ha recordado que, al igual que ocurre con los productos agrarios, este sello geográfico "mejora la reputación de los productos en la escena mundial, aumentando los mercados de exportación y fomentando su reconocimiento".

"Esta protección ayudará a mantener el valor económico de los productos artesanales e industriales y esto también puede justificar precios premium", ha apuntado Nathalie Berger, sobre los beneficios que puede tener para los productores. Además, ha recordado que esta figura también "brinda la posibilidad de perseguir las infracciones y falsificaciones allá donde se produzcan, incluidas las ventas online".

La directora de Competitividad de la Comisión Europea, Nathalie Berger. / ALEX DOMÍNGUEZ

En la misma línea, ha recordado que, de cara a los consumidores, supone una garantía adicional, ya que obliga a los fabricantes a cumplir con los requisitos exigidos por el consejo regulador de cada indicación, al tiempo que facilita la elección a aquellos compradores que quieren apostar por el producto local.

Identidad europea

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha destacado que, más allá del impacto económico, "las indicaciones geográficas son una característica de la identidad europea". "No solo estamos entregando un papel, estamos reconociendo un derecho, un monopolio a determinados productores porque se lo han trabajado -ha continuado- y la suma de esos pequeños monopolios son parte de nuestra entidad". Unas palabras muy en línea con el lema de la Comisión Europea, "unidos en la diversidad", como también ha recordado Nathalie Berger.

Negrão también ha defendido que la oficina europea está más que preparada para asumir estas nuevas competencias, en las que ya tiene cierta experiencia, ya que desde 2017 colabora con la Comisión en el ámbito de las indicaciones geográficas de ámbito alimentario. Además, se ha formado al personal y se han creado toda una serie de herramientas, como la plataforma GIview, que permite conocer las distintas indicaciones geográficas que existen y que ahora recogerán también las de productos industriales y artesanales.

En cualquier caso, el director ejecutivo de la EUIPO ha señalado que los derechos de propiedad intelectual "nunca deben ser vistos como un fin en sí mismos. Son un primer paso". Según ha apuntado, las empresas deben utilizar estos derechos como herramientas para conseguir el objetivo de ser más competitivos.