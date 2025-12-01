Los gobiernos europeos piden a Bruselas que centre su estrategia de vivienda en la financiación, la planificación y la inclusión social

Los ministros de Vivienda y Asuntos Sociales de los países de la Unión Europea han acordado una declaración este lunes en la que instan a la Comisión Europea a centrar el plan para una vivienda accesible que presentará en los próximos días en contribuir a la financiación, la construcción sostenible, la planificación y la inclusión social.

"Tenemos una crisis de vivienda en muchos lugares de Europa y nuestros ciudadanos exigen acciones", ha dicho Sophie Hæstorp, ministra de vivienda de Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. El problema de la vivienda es común en buena parte de los países europeos, pero sus causas varían enormemente de un lugar a otro.

El texto es en gran medida un reflejo de lo que los líderes aprobaron el pasado mes de octubre y, por tanto, de las contradicciones que representa. De hecho, empieza admitiendo que no existe siquiera una definición de lo que puede considerarse como vivienda accesible, porque depende en gran medida de las circunstancias de cada país. "Mediante una acción coordinada, podemos promover el acceso a una vivienda segura y asequible para todos en la UE", ha dicho la ministra. Pero los ministros insisten en que la estrategia de la Comisión debe limitarse a "apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros".

Cuestión de competencias

Porque lo cierto es que las competencias relacionadas con el acceso a la vivienda recaen en buena medida en los gobiernos nacionales, regionales y locales. Y así, también las recetas que cada gobierno considera necesarias. Solo Hungría se ha desvinculado del texto, precisamente alegando que aunque existe una crisis, la vivienda debe continuar siendo una competencia exclusiva de los gobiernos europeos.

Un informe del Consejo publicado antes de la cumbre concluyó que aunque el acceso a la vivienda es una preocupación para una gran mayoría de europeos, las causas varían sustancialmente de un país a otro. Y así, varían también las respuestas. El propio informe rebajaba las expectativas de una solución europea.

"En el contexto del debate actual a nivel de la UE, es fundamental reconocer que muchas de las posibles soluciones son competencia de los Estados miembros", reza el informe. El texto subraya la importancia de tener en cuenta "tanto la variedad de causas subyacentes como la diversidad de los sistemas de vivienda" en los distintos países. El informe subraya que esto hace difícil encontrar políticas que funcionen para todos los países.

Financiación y planificación

En el ámbito de la financiación, los Veintiséis han llamado a la Comisión a hacer uso de los fondos europeos existentes, abriendo la puerta a redirigir parte del dinero disponible. Una propuesta que el Ejecutivo ya hizo en el marco de la revisión del presupuesto plurianual del bloque. También llaman a colaborar con el Banco Europeo de Inversiones, con quien Bruselas lanzó una iniciativa para movilizar 10.000 millones de euros, y a compartir buenas prácticas entre países para optimizar los recursos.

En lo relativo a la construcción, el texto incide en que las viviendas cumplan con los estándares de sostenibilidad adecuados, llamando a invertir en innovación en esta área. En este sentido, destacan la importancia de la eficiencia energética. También llaman a abordar problemas específicos del sector como la falta de mano de obra.

Respecto a la planificación, los ministros piden asegurar que hay terreno "suficiente y adecuado para la construcción de viviendas" incluyendo además cuando sea necesario que parte de ese terreno se reserve específicamente "para proveedores de vivienda social y asequible". También llaman a promover "ciudades verdes, transitables, seguras y saludables".

Por último, los ministros han reconocido la importancia de que la estrategia ponga especial atención en los colectivos más vulnerables. En este sentido, los Veintiséis han destacado la necesidad de fortalecer la relación entre políticas sociales y de vivienda, y mejorar la asignación del parque disponible, dando prioridad a colectivos socialmente excluidos.

El texto reclama además a buscar "soluciones adecuadas y equilibradas para abordar los efectos negativos de los alquileres a corto plazo". Los ministros han puesto también el foco en aquellas ciudades "especialmente afectadas por un alto flujo turístico", donde piden buscar fórmulas para proteger al sector pero también a los ciudadanos. Todo esto, de nuevo, respetando las competencias de los gobiernos.

La UE busca tener un papel más activo en la promoción del acceso a la vivienda a pesar de la falta de competencias, consciente de la preocupación de los ciudadanos. Por primera vez, la Comisión Europea cuenta con un comisario de Vivienda, Dan Jorgensen. Los ministros han celebrado en el texto su nombramiento. Será Jorgensen quien presente la próxima semana el plan del Ejecutivo comunitario para abordar el problema.