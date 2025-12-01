El impacto de la peste porcina en Alicante: 2 millones de euros de exportaciones en el aire

Ha sido en Cataluña, pero los efectos de la crisis desatada por la peste porcina van a afectar al conjunto del sector nacional, incluido el alicantino. Y es que las restricciones que están empezando a consolidarse en materia de comercio exterior han dejado en el aire los cerca de 2 millones de euros de exportaciones de las granjas de la provincia, que pueden sufrir el impacto del creciente cierre de fronteras. La comarca más expuesta es la Vega Baja, donde se concentran la mayor parte de las 63.000 cabezas de ganado porcino que se contabilizan en Alicante.

La aparición de dos jabalíes muertos en los alrededores de Barcelona a causa de la peste porcina y de otros ocho ejemplares sospechosos ha desatado la alarma en el sector porcino nacional. De entrada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado una zona de vigilancia en un radio de 20 kilómetros que afecta a 39 explotaciones de producción y reproducción, las cuales han visto restringida su labor operativa y comercial. En todas las granjas se han prohibido los movimientos de entrada y salida, y se han activado inspecciones clínicas, análisis epidemiológicos y tomas de muestras, que hasta el momento han arrojado resultados negativos.

Cerdos en el interior de una granja del sector porcino. / Javer Belver / EFE

El resto de explotaciones del país tienen luz verde para seguir vendiendo en la Unión Europea, pero en el resto de países ya se han empezado a decretar cierres de fronteras para el cerdo español. Este es el caso de Japón y México, que han anunciado un bloqueo completo de las importaciones de carne procedentes de España, o del Reino Unido, que también ha paralizado las transacciones comerciales de productor porcinos. Y todo en una deriva que, en estos momentos, no se sabe en qué va a desembocar.

La preocupación, por tanto, se ha instalado en el conjunto del sector nacional, también en el de la provincia de Alicante. Según los datos el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), el territorio alicantino cuenta con una cabaña porcina compuesta por 63.000 cerdos, la mayor parte de las cuales ubicadas en explotaciones de la comarca de la Vega Baja.

La peste porcina ha sido detectada en varios jabalíes de Barcelona. / EP

Las exportaciones se sitúan a nivel económico en cerca de 2 millones de euros anuales, las cuales se encuentran en estos momentos en el aire, a la espera de cómo puedan evolucionar los acontecimientos.

Con todo, hay que resaltar que la provincia alicantina es la que cuenta con un menor peso en el conjunto de la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la ganadería porcina, toda vez que la de Castellón contabiliza 630.000 cabezas, mientras que la de Valencia está por las 415.000.

Prevención

La Generalitat ha puesto en marcha un plan de medidas preventivas en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de optimizar la vigilancia y reducir la población jabalíes en las zonas de mayor riesgo.

Este dispositivo de coordinación ha sido acordado entre la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el sector de la caza, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y vigilancia en la Comunitat Valenciana.

Este lunes se ha celebrado una reunión con responsables de Medio Ambiente y de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para coordinar actuaciones dirigidas a intensificar la vigilancia y el control de jabalíes en las zonas determinadas como de mayor riesgo, especialmente en aquellos puntos considerados sensibles para la posible propagación de la enfermedad. También se habilitará una partida extraordinaria para reducir la población en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación.