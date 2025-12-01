Sector porcino
Siete países bloquean nuevas partidas de cerdo de España tras la aparición de la peste porcina
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México
EFE
Siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña.
La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.
En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.
Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.
Además, China ha ampliado sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia.
Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
- ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar