Telefónica ofrece despidos a partir de los 54 años y en las mismas condiciones de 2024

Telefónica ha propuesto que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tengan las mismas condiciones que el efectuado en 2024, que afecten a empleados nacidos en 1971, o con anterioridad, sin descartar despidos forzosos, según han informado fuentes sindicales.

UGT y CCOO han criticado este lunes en sendos comunicados la oferta de Telefónica, que se ha presentado este lunes en las mesas constituidas para negociar los ERE en las tres filiales principales Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, en las que contempla 5.040 salidas.

Según han informado los sindicatos, Telefónica ha planteado que los nacidos entre 1969 y 1971 cobren el 68 % del salario hasta los 63 años (el 38 % entre 63 y 65); los nacidos entre 1965 y 1968, el 62 % hasta los 63 años (34 % entre 63 y 65 años); y los nacidos en 1964 y anteriores, el 52 % hasta los 63 años (el 34 %, entre los 63 y 65 años).

En las condiciones ofrecidas, se incluye una actualización anual del 1 % del salario en el tramo entre los 63 y 65 años; la posibilidad de que la familia mantenga el cobro si el empleado fallece; el pago de la seguridad social y el seguro médico; una aportación extra al plan de pensiones; y asumir las cotizaciones mientras el trabajador esté en desempleo.

Los sindicatos quieren universalidad y que no haya despidos forzosos

Los sindicatos han rechazado que la compañía no descarte cubrir las 5.040 bajas con despidos forzosos y que elimine la posibilidad de que afecten estas salidas a áreas no excedentarias y críticas.

Según han recordado a EFE fuentes sindicales, en el ERE de 2024 Telefónica incluyó un margen de voluntariedad en áreas críticas, a diferencia del actual.

Sí reconocen que, en el ERE de 2024, mantuvo se mantuvo la posibilidad de que hubiera ERE forzosos, una situación que aceptaron porque creían que se iban a cubrir las plazas de forma voluntaria, según han asegurado.

Esta situación es distinta a la actual, según han explicado, porque el número de afectados es mayor en la actualidad y entran en los ERE empleados nacidos en varios años.

Con estos condicionantes, no tienen tan claro que se cubran las salidas solo con voluntarios, motivo por el que quieren que se elimine esta posibilidad de la propuesta.