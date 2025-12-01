Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vuelta a Europa a través de sus productos más emblemáticos

El aeropuerto recibirá a los pasajeros durante el próximo mes y medio con una exposición sobre las indicaciones geográficas de los países miembro de las UE organizada por la EUIPO

Alicante recibe a los visitantes con una muestra de productos protegidos de toda Europa.

David Navarro

La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) realizará a lo largo de esta semana todo un programa de actividades para dar a conocer sus nuevas competencias sobre las indicaciones geográficas protegidas de productos industriales y artesanales. Entre ellas destaca una exposición que recibirá a los viajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche con una selección de las denominaciones de origen alimentarias más destacadas de cada país y de producto manufacturados que podrían acogerse, a partir de ahora, a esta figura de propiedad intelectual.

La muestra fue inaugurada ayer por el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, acompañado de la directora de Competitividad de la Comisión Europea, Nathalie Berger, y la directora del aeropuerto, Laura Navarro. Como apuntó esta última, el lugar escogido no es nada casual, si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los usuarios de estas instalaciones son internacionales y proceden de otros países de la UE, por lo que pueden identificar fácilmente muchos de los productos que salen en las fotografías.

João Negrão explica a Laura Navarro uno de los paneles de la muestra.

Son 143 imágenes en total que, teniendo en cuenta las cifras de viajeros que registra actualmente el aeropuerto de El Altet, podrán ser vistas por alrededor de un millón de personas en el mes y medio que permanecerá la muestra en la zona de acceso desde las pistas hasta la sala de recogida de equipajes del aeródromo.

En todo los paneles pueden verse diversos productos agroalimentarios que ya tienen denominación de origen con otros de carácter industrial o artesanal que podrían solicitar las nuevas indicaciones geográficas, si así lo desearan.

Por ejemplo, en el caso de España se muestran imágenes de un queso de Idiazábal, el jamón de Jabugo y el turrón de Jijona, entre las primeras, mientras que, como ejemplo de posibles indicaciones industriales aparecen la cerámica de la Bisbal de l’Empordà, el encaje de Almagro o el azabache de Asturias.

 A lo largo de la semana también están previstas visitas a fábricas de productos artesanales, el lanzamiento de un podcast, un acto con estudiantes de la Universidad de Alicante, un taller con artesanos locales o una sesión educativa para niños.

