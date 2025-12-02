Los alicantinos renuevan el parque móvil dejando atrás los coches de gasolina y diésel

A un mes de que se cierre el ejercicio, Alicante dará un paso más en la necesaria renovación del parque automovilístico. Las estadísticas de matriculaciones de noviembre dejan como dato positivo que un crecimiento de las ventas del 24 % respecto al mismo mes de 2024. Un total de 2.934 vehículos se matricularon. En el acumulado del año, la cifra sube hasta las 46.749 unidades, lo que deja la subida en un 13 %.

Con el aumento, también se confirma que la apuesta por los híbridos es la que marca ahora mismo el mercado, ya que el 74 % de las matriculaciones de la provincia responde a motorizaciones de combustibles alternativos, es decir, que los tradicionales como la gasolina y el diésel se quedan atrás. Entre las principales conclusiones, otro aspecto a destacar y es que el público alicantino parece haberle levantado el castigo a Elon Musk. Tesla cierra noviembre con 77 ventas y un acumulado de 732 unidades. La marca del multimillonario acusa el mal arranque del ejercicio, pero supone un 12 % del mercado provincial.

Matriculaciones de la provincia de Alicante en noviembre de 2025. / Fuente: Anfac

Detalles

A partir del plano general, los indicadores facilitados por las diferentes asociaciones del sector a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico aportan que el motor sigue estando en manos privadas, pues siete de cada diez matriculaciones están en este canal. Siguiendo con la motorización, el informe mensual refleja la caída de los combustibles fósiles en favor de los restantes. Así se aprecia como, a pesar del crecimiento en las ventas, el pasado noviembre la gasolina y el diésel sufrieron caídas del 29 % y 17 %, respectivamente; mientras que los alternativos subieron un 23 %.

El dato mensual supone un importe impulso, uno más, a los híbridos. De los 46.749 vehículos matriculados a lo largo de 2025 en Alicante, el 60 % pertenecen a esta modalidad. Es decir, que tres de cada cinco vehículos que se han puesto en circulación este año tienen motorización híbrida, eléctrica o de gas. De los más de 28.000, la distribución queda de la siguiente manera: los alicantinos han apostado por el híbrido (18.502 unidades) que supone un 30 % respecto a enero-noviembre de 2024.

A mucha distancia, se colocan el resto de opciones; pero hay que tener en cuenta que, a pesar del peso relativo que tienen en el parque móvil, sus crecimientos suponen duplicar las referencias del año pasado. Así, los híbridos enchufables alcanzan los 3.227 vehículos; los eléctricos, las 4.095 y los de gas, las 2.802.

Matriculaciones por comunidades autónomas con datos respecto a noviembre del año pasado. / Fuente: Anfac, Faconauto y Ganvam.

Marcas y perspectiva nacional

El ranking de marcas de noviembre lo encabezan tres fabricantes que son los únicos que han pasado de la barrera de las 200 matriculaciones. En primer lugar, se localiza Hyndai (289); le sigue Dacia y Toyota. Por otra parte, hay que situar este escenario dentro del autonómico y nacional, donde los crecimientos también siguen marcando dos dígitos. En concreto, la Comunidad Valenciana sube un 52 % en parte motivada por el efecto posdana de la provincia de Valencia. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, señala que “el mercado de automoción de nuestro país sigue dando muestras de fortaleza. Se confirma un año más que el final del ejercicio es muy positivo comercialmente hablando para los concesionarios y en esta ocasión esto se fundamenta sobre todo a que el sector está sabiendo movilizar la demanda y también a que la matriculación de los electrificados no baja de ritmo gracias al Plan Moves".

En este sentido, la directora de Comunicación de Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam), Tania Puche, destaca que “el mercado continúa en noviembre su tendencia al alza y acumula 15 meses seguidos en positivo. Las compras de particulares siguen marcando importantes subidas con respecto a 2024 y destaca el buen comportamiento de los vehículos electrificados, que supone más del 20 % de las matriculaciones. Estas cifras evidencian que se está movilizando la demanda, gracias a las ayudas a la compra y a la entrada de nuevas marcas caracterizadas por tener precios muy competitivos". Además, subraya la preocupación del sector porque aún no se ha anunciado una prórroga presupuestaria para el actual Moves III, vigente hasta fin de año.