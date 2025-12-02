Ana Mayor (Port Hotels) recibe el Premio CaixaBank "Hotels&Tourism" en la Comunidad Valenciana

La entidad financiera ha otorgado a Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels, el "Premio CaixaBank Hotels&Tourism" en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En su octava edición, se ha querido reconocer a empresarios en su condición de ejercer un "liderazgo transformador", capaces de proyectar e implementar cambios de calado en las compañías que dirigen. La responsable de la cadena benidormense ha recibo el galardón de manos de la directora territorial Olga García.

Desde la entidad, se ha destacado la apuesta de la vicepresidenta por combinar el crecimiento empresarial, digitalización, sostenibilidad e influencia institucional. La directora territorial de CaixaBank ha apuntado que esta edición de los premios turísticos "ponen el foco en algo muy complicado: la habilidad -o, más bien, el conjunto de habilidades- para liderar un proyecto de transformación, logrando que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea. Para lograrlo, no sólo es necesaria la visión estratégica y el conocimiento técnico; también lo es la capacidad para ilusionar a todo un equipo, sin el cual cualquier cambio se volvería una tarea imposible”.

Innovación y sostenibilidad

Por su parte, Ana Mayor ha subrayado que, recibir este reconocimiento es “un honor y una responsabilidad asumida con humildad”. Para añadir, "siempre me ha inspirado una idea atribuida a Newton: ‘si he visto más lejos, es porque me he aupado a hombros de gigantes’. En mi caso, ese gigante es mi padre, cuyo legado ha sido no sólo una fuente de inspiración, sino también una guía intelectual y emocional. Su visión, su rigor y su manera de entender la empresa han marcado profundamente la evolución de Port Hotels y han sido un impulso determinante tanto para mí como para los cientos de profesionales que hacemos posible este proyecto".

El premio, ha subrayado Mayor, no responde al liderazgo de una sola persona, sino al esfuerzo colectivo de una organización capaz de transformarse sin perder su esencia. Asimismo, ha agradecido a CaixaBank su compromiso por visibilizar modelos empresariales que integran innovación, sostenibilidad y transformación como un camino compartido. Finalmente, ha reafirmado que la compañía continuará avanzando desde la convicción de que los grandes cambios se construyen sobre los cimientos de quienes precedieron y con el talento de quienes acompañan hoy.

El próximo 21 de enero, la entidad reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto en el stand de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en Madrid. CaixaBank Hotels & Tourism cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes. Además cuenta con un equipo de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de asesoramiento empresarial.