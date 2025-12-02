Grupo Marjal gana un 70 % más el año anterior a la venta de su división turística

El Grupo Marjal logró mejorar considerablemente su beneficio el año pasado, gracias sobre todo al buen desempeño de su división turística, de la que se desprendió solo unos meses más tarde, el pasado mes de julio.

De acuerdo con las cuentas consolidadas que el grupo ha entregado al Registro Mercantil, el conglomerado perteneciente a las familias Fur y Gómez cerró 2024 con una cifra de negocio de 33,4 millones de euros, un 4,2 % más que en el ejercicio anterior. Eso sí, con una evolución muy distinta, en cada una de sus divisiones.

En el caso de la división inmobiliaria, que el grupo desarrolla a través de su marca Somium, la cifra de negocio se redujo de 14,7 a 13,7 millones de euros, por lo que su resultado de explotación también se redujo de 1,65 a 1,47 millones.

Por el contrario, la división turística -la participación del 50 % que tenían en la cadena de campings Alannia- mejoró su facturación desde los 17 hasta los 19,3 millones de euros y prácticamente duplicó su resultado de explotación de 1,7 a casi 3,4 millones.

Suiters

Por su parte, el negocio de alquileres de media estancia a través de la firma de coliving Suiters pasó de 131.000 euros de ingresos a 188.000, pero pasó de ganar 3.582 euros antes de impuestos y de los resultados financieros, a perder 2.574. En cualquier caso, cabe recordar que esta división es un negocio en desarrollo, en el que Marjal se encuentra en fase de inversión.

El consejero delegado de Grupo Marjal, Javier Fur. / Héctor Fuentes

El resto de segmentos en los que opera Marjal reportaron 144.000 euros frente a los 45.000 del ejercicio anterior, de acuerdo con los balances de la firma.

Todo esto se tradujo en un considerable incremento del 71 % en el beneficio consolidado, que rozó los 2,2 millones de euros, con lo que recupera la senda que llevaba hasta 2023, cuando los resultados experimentaron una contracción.

Nuevos proyectos

Para este 2025, el grupo anticipa una caída de estas cifras consolidadas, tras la operación de venta de su participación en Alannia, que se anunció el pasado mes de septiembre, ya que esta división era la que aportaba un mayor volumen de actividad y también la más rentable.

La salida de Marjal de este negocio se produjo tras la decisión de sus socios en el mismo, Corpfin, de vender el negocio a la francesa European Camping Group (ECG), lo que obligó al grupo de Guardamar a traspasar también la suya.

En cuanto a los planes de futuro, el consejero delegado de la compañía, Javier Fur, destaca los proyectos que tiene en marcha Somium que, además de las villas de lujo que desarrolla en el entorno del campo de golf de Las Colinas, también desarrolla la urbanización El Valle Residences en la vecina provincia de Murcia, donde proyecta más de 200 viviendas.

Al mismo tiempo, continúa con la expansión de la cadena de apartamentos para media estancia Suiters, que ya opera en Alicante, Málaga y Madrid y que cuenta con nuevos proyectos en Bilbao y València.

A lo anterior se suma su entrada en el negocio de los senior living -complejos para personas mayores-, en los que se ha asociado con el fondo A&G, según explica Fur, para "aplicar todas nuestras capacidades de saber fabricar productos inmobiliarios y operarlos".