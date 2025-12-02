La hostelería de Alicante pierde 4.700 empleos en un noviembre de parón en el sector

Un mes negro. Así se podría definir el noviembre que ha vivido la hostelería de la provincia de Alicante, con la pérdida de nada menos que 4.716 empleos. El aumento de afiliados a la Seguridad Social en educación, industria y construcción no ha logrado compensar el descenso registrado en la restauración, en un mes en el que numerosos establecimientos echan la persiana por descanso. De tal manera que el número de cotizantes a nivel global ha caído en 1.398, para situarse en 773.203. La buena noticia, en cualquier caso, es que se trata de 22.526 más que hace justo un año.

Los últimos datos de afiliación publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejan a un sector señalado en la provincia de Alicante, como es el de la hostelería. Y es que el número de cotizantes se desplomó en noviembre en nada menos que 4.716, hasta situarse en 92.716. Un batacazo en toda regla que está relacionado con el cierre durante este periodo de numerosos establecimientos, una vez finalizada la temporada alta, que en los últimos tiempos cada vez se alarga más, hasta bien entrado el mes de octubre.

Camareros atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

Sea como fuere, la realidad es que este fuerte descenso sectorial ha resultado decisivo para que el número de cotizantes a nivel global en la provincia se haya reducido en 1.398, hasta los 773.203. Y es que la magnitud del retroceso no ha podido ser compensado por otras actividades que han registrado mejores comportamientos.

Este es el caso de la educación, que ha ganado 1.536 empleos para alcanzar los 50.666, o la industria manufacturera, con una subida de 1.107 que deja el registro en 83.077. También la construcción transitó por una senda positiva al ganar 811 cotizantes y situarse en 62.743, al igual que el comercio, con un aumento de 322 que le permiten alcanzar los 144.036. Todo en un mes, este último, en el que el black friday y la cercanía de la Navidad animan las ventas en las tiendas y grandes superficies.

Planta industrial en Xixona, sector que este último mes ha mejorado la ocupación. / HECTOR FUENTES

La agricultura, por su parte, se quedó estancada en los 5.347 afiliados a la Seguridad Social, mientras que las actividades sanitarias, otro de los sectores que mueven un considerable volumen de empleo, perdió 932 para descender a 69.948.

La nota positiva de todos estos números es que, en la comparativa interanual, la provincia de Alicante cuenta en estos momentos con 22.526 cotizantes más, lo que pone en evidencia que la evolución, pese a los altibajos, está siendo positiva a nivel global.

Paro

El territorio alicantino, por otro lado, registró en noviembre 226 nuevos parados, lo que sitúa la cifra en 119.468. También en este caso fue el sector servicios, donde se engloba la hostelería, el que determinó este retroceso, con 232 desempleados más que elevaron la cifra hasta los 82.764. También la agricultura ganó 15 , para quedarse en 3.372.

En el lado contrario se situó la construcción, con 150 parados menos que dejan el baremo en 10.028, y la industria, con un descenso de 146 para contabilizar 13.390. El colectivo sin empleo anterior, por último, registró una subida de 275 desempleados, hasta llegar a 9.914.

Pese a todo, y al igual que sucede con la estadística de la Seguridad Social, la provincia cuenta en la actualidad con 8.199 parados menos que hace un año.