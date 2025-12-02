Estos son los municipios de Alicante donde aún se pueden comprar casas por menos de mil euros por metro

El precio de la vivienda no da tregua en la provincia de Alicante, que cerró el pasado mes de noviembre con un nuevo récord histórico, al alcanzar los 2.670 euros por metro cuadrado. Una cifra que supone un aumento del 14,3 % con respecto a lo que demandaban los propietarios hace solo un año, de acuerdo con los datos publicados este martes por el portal Idealista.

La escasez de oferta sigue siendo la tónica en el mercado, a pesar del aumento de la construcción de nuevas viviendas, lo que anticipa que el coste de las casas seguirá al alza, a pesar de que ya alcanza niveles prohibitivos para una buena parte de la población.

Una evolución que, además, se da en toda España, incluso con mayor intensidad, ya que el incremento del metro cuadrado a nivel nacional fue del 16,1 %, situándose en 2.605 euros, de acuerdo con el citado portal.

En total, los precios subieron en 48 con especial intensidad en Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 22,5%, seguida de Valencia (22,3%), la Comunidad de Madrid (21%), Cantabria (18,8%) y Asturias (16,8 %). Tan solo dos provincias han tenido caídas de precio en la vivienda usada: Ourense (-4,2%), Teruel (-2,9%).

Municipios

A nivel municipal sucede algo similar, con subidas generalizadas entre las principales poblaciones de Alicante y muy pocas caídas, lo que provoca que cada vez sea más complicado encontrar viviendas a un coste accesible, aunque se esté dispuesto a trasladarse dentro de la propia provincia.

En concreto, de las 83 localidades o zonas que analiza Idealista en la provincia, únicamente quedan ya 13 poblaciones donde el coste del metro cuadrado se mantenga por debajo de los 1.000 euros, lo que significa comprar un piso de 80 metros por menos de 80.000 euros.

La más barata de la lista es Villena, donde los propietarios reclaman una media de 675 euros por metro, una cifra, además, un 1,9 % más baja que la del año pasado, ya que la capital del Alto Vinalopó es una de las que ha registrado un saldo negativo en este tiempo.

Le sigue Callosa de Segura, donde las viviendas a la venta en estos momentos se ofrecen por una media de 701 euros por metro cuadrado, a pesar del incremento del 10,4 % que han experimentado en el último año. Tras ella se sitúa Monóvar, con 895 por metro; Redován, con 812 euros; Banyeres y Benejúzar, ambas con 825 euros; Sax, con 865; Elda, con 882; o Muro de Alcoy, con 895 euros.

También se mantienen por debajo de esta barrera psicológica poblaciones como Cocentaina, con 921; Novelda, con una oferta que ronda los 955 euros por metro; o Salinas e Ibi, con 974.

Los más caros

En el otro extremo, la población con los precios más caros en Moraira, con 4.364 euros y un aumento del 7,7 % interanual. Muy cerca se sitúa Xàbia, donde ya se piden 3.909 euros por metro, un 13,7 % más que hace un año; o Benissa, con 3,656 euros (+5,7 %).

Por encima de los 3.000 euros también se sitúan Pilar de la Horadada, con 3.341 euros; Finestrat, con 3.365 euros; Benidorm, con 3.362 euros; Benitatxell, con 3.279 euros; Dénia, con 3.247 euros; Benijófar, con 3.161; o El Verger, con 3.073 euros.

En cuanto a las grandes ciudades, en Alicante el coste de las casas alcanza los 2.509 euros por metro, tras escalar otro 13,4 %; mientras que en Elche la oferta media es de 1.569 euros por metro, un 13 % más que hace un año.