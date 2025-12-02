Uepal y Sabadell firman un convenio para impulsar el tejido productivo de Alicante

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y Banco Sabadell han renovado su acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades e iniciativas que ponen en valor el tejido productivo de la provincia y buscan herramientas y soluciones a los principales retos de las empresas.

El acuerdo, que contempla, además, condiciones financieras preferentes para las asociaciones y compañías integradas en Uepal, ha sido firmado por el presidente dela organización empresarial, César Quintanilla, y el director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós.

Con esta renovación, la entidad financiera refuerza su apoyo a los foros y encuentros empresariales de Uepal, que en los últimos meses han abordado cuestiones clave como la formación para el empleo, la sostenibilidad o el papel de los colegios profesionales como palancas de competitividad y cohesión social en la provincia. Banco Sabadell ha participado en cada una de estas actividades, impulsando el diálogo entre administraciones, centros educativos y empresas y aportando su visión estratégica.

Fernando Canós y César Quintanilla en la firma del acuerdo. / INFORMACION

El presidente de Uepal, César Quintanilla, ha subrayado que “la renovación del convenio con Banco Sabadell nos permite consolidar una agenda de eventos y foros pensados para aportar soluciones prácticas al tejido productivo provincial y acompañar a nuestras empresas en sus procesos de transformación, formación y crecimiento. Unos espacios de diálogo que abren nuevas posibilidades y reivindican soluciones ante la administración para que nuestra provincia esté a la vanguardia”.

Compromiso

El director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós, ha señalado que "la renovación de este convenio con Uepal refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial de Alicante. Desde Banco Sabadell queremos seguir acompañando a las empresas de la provincia en sus retos de crecimiento, innovación y sostenibilidad, facilitando el acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Creemos firmemente en la colaboración con entidades como Uepal para impulsar el desarrollo económico y social del territorio".

La renovación del convenio consolida la apuesta de Uepal por una programación estable de encuentros, mesas de trabajo y actividades con el objetivo de contribuir al debate social, con foco en la empleabilidad, el impulso de la formación continua, la reivindicación de infraestructuras y la cohesión del territorio. Poniendo en el centro del debate a las diferentes asociaciones y federaciones para trabajar unidas por la provincia.