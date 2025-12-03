Los auditores internos señalan los cuatro elementos críticos en las empresas familiares

La empresa familiar representa el 94% de las sociedades mercantiles de la provincia y se estima que genera el 85% del empleo. Su protagonismo como motor económico es indiscutible y por este motivo, sus aspectos estratégicos afectan a la producción y la propia sociedad. Esta semana el Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha publicado el informe sobre dicho ámbito y ha venido a detectar los riesgos incipientes en el seno de las mismas. Además, el documento aporta una perspectiva vinculada con las decisiones relevantes para proteger el proyecto empresarial a largo plazo.

Los datos se producen en un contexto significativo en la provincia alicantina que vive el 30 aniversario de AEFA, como una de las asociaciones decanas en España, y el debate abierto por el Foro Activos sobre el relevo generacional. El documento profundiza en cómo la estrecha vinculación entre propiedad, familia y gestión, característica distintiva de las empresas familiares, genera desafíos específicos a los que tienen que hacer frente para lograr objetividad e independencia de los sistemas de control. Entre ellos, se han destacado estos cuatro:

Conflictos de interés derivados de relaciones personales y afectivas. Resistencia a la formalización de procesos y estructuras de supervisión. Necesidad de equilibrar visión familiar y exigencias empresariales. Complejidades asociadas a la sucesión generacional.

A partir de estas primeras conclusiones, los auditores señalan que el control interno profesionalizado permite anticiparse a los riesgos, elevar la calidad de la información utilizada en la toma de decisiones y reforzar la confianza entre accionistas, familia propietaria y equipos directivos. “La empresa familiar se juega gran parte de su futuro en su capacidad para adaptarse, gestionar riesgos y optimizar sus estructuras de gobierno. En este proceso, la figura del auditor interno es un aliado clave”, afirma Gabriela González-Valdés, directora general del Instituto de Auditores Internos de España.

Acto de entrega de los premios de la empresa familiar en Aspe el pasado octubre. / PILAR CORTES

El legado

El informe identifica, además, los momentos en los que se hace más necesario la incorporación de un auditor interno a la empresa familiar, que son aquellos en los que crece la complejidad de los procesos, como la internacionalización de la compañía; salida a bolsa o búsquedas de nuevas fuentes de financiación; planificación de la sucesión o un crecimiento de la compañía que dificulta a la propiedad supervisar y mantener el control sobre todas las áreas.

El documento se apoya en una encuesta realizada a cerca de medio centenar de empresas familiares. Entre los puntos más relevantes destaca que el 87 % cuenta con una función de auditoría interna con más de tres años de antigüedad. También que el 50 % opera con equipos de uno a tres auditores. Por otra parte, el informe fija en un 23 % las empresas que han certificado ya su alineamiento con las Normas Globales de Auditoría Interna. “La continuidad es la razón de ser de la empresa familiar, y en esa continuidad el auditor interno desempeña un papel esencial como garante de buen gobierno, control y sostenibilidad”, remarca González-Valdés.

Entre sus principales contribuciones, desde la asociación defienden que el trabajo que realizan aporta una visión independiente que facilita la toma de decisiones a largo plazo, ayuda a equilibrar los intereses de la familia con las necesidades del negocio, ofrece aseguramiento y confianza tanto a los accionistas como a la familia propietaria, y supervisa la correcta aplicación de políticas especialmente sensibles, como las relacionadas con remuneraciones, distribución de beneficios o el cumplimiento del protocolo familiar.