Informe
Los auditores internos señalan los cuatro elementos críticos en las empresas familiares
Una encuesta de la asociación recopila los factores claves en la supervivencia de estas sociedades donde el relevo generacional marca siempre un hito
La empresa familiar representa el 94% de las sociedades mercantiles de la provincia y se estima que genera el 85% del empleo. Su protagonismo como motor económico es indiscutible y por este motivo, sus aspectos estratégicos afectan a la producción y la propia sociedad. Esta semana el Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha publicado el informe sobre dicho ámbito y ha venido a detectar los riesgos incipientes en el seno de las mismas. Además, el documento aporta una perspectiva vinculada con las decisiones relevantes para proteger el proyecto empresarial a largo plazo.
Los datos se producen en un contexto significativo en la provincia alicantina que vive el 30 aniversario de AEFA, como una de las asociaciones decanas en España, y el debate abierto por el Foro Activos sobre el relevo generacional. El documento profundiza en cómo la estrecha vinculación entre propiedad, familia y gestión, característica distintiva de las empresas familiares, genera desafíos específicos a los que tienen que hacer frente para lograr objetividad e independencia de los sistemas de control. Entre ellos, se han destacado estos cuatro:
- Conflictos de interés derivados de relaciones personales y afectivas.
- Resistencia a la formalización de procesos y estructuras de supervisión.
- Necesidad de equilibrar visión familiar y exigencias empresariales.
- Complejidades asociadas a la sucesión generacional.
A partir de estas primeras conclusiones, los auditores señalan que el control interno profesionalizado permite anticiparse a los riesgos, elevar la calidad de la información utilizada en la toma de decisiones y reforzar la confianza entre accionistas, familia propietaria y equipos directivos. “La empresa familiar se juega gran parte de su futuro en su capacidad para adaptarse, gestionar riesgos y optimizar sus estructuras de gobierno. En este proceso, la figura del auditor interno es un aliado clave”, afirma Gabriela González-Valdés, directora general del Instituto de Auditores Internos de España.
El legado
El informe identifica, además, los momentos en los que se hace más necesario la incorporación de un auditor interno a la empresa familiar, que son aquellos en los que crece la complejidad de los procesos, como la internacionalización de la compañía; salida a bolsa o búsquedas de nuevas fuentes de financiación; planificación de la sucesión o un crecimiento de la compañía que dificulta a la propiedad supervisar y mantener el control sobre todas las áreas.
El documento se apoya en una encuesta realizada a cerca de medio centenar de empresas familiares. Entre los puntos más relevantes destaca que el 87 % cuenta con una función de auditoría interna con más de tres años de antigüedad. También que el 50 % opera con equipos de uno a tres auditores. Por otra parte, el informe fija en un 23 % las empresas que han certificado ya su alineamiento con las Normas Globales de Auditoría Interna. “La continuidad es la razón de ser de la empresa familiar, y en esa continuidad el auditor interno desempeña un papel esencial como garante de buen gobierno, control y sostenibilidad”, remarca González-Valdés.
Entre sus principales contribuciones, desde la asociación defienden que el trabajo que realizan aporta una visión independiente que facilita la toma de decisiones a largo plazo, ayuda a equilibrar los intereses de la familia con las necesidades del negocio, ofrece aseguramiento y confianza tanto a los accionistas como a la familia propietaria, y supervisa la correcta aplicación de políticas especialmente sensibles, como las relacionadas con remuneraciones, distribución de beneficios o el cumplimiento del protocolo familiar.
