Telefónica hace un guiño a los sindicatos en plena tensión por los despidos forzosos y amplía a 2030 el convenio de sus grandes filiales

Telefónica hace un guiño a los sindicatos en la negociación de los ERE y accede a una de sus peticiones principales en plena tensión por la intención de la compañía de incluir cientos de despidos forzosos en el recorte de plantilla y no sólo prejubilaciones voluntarias. La dirección del grupo ha accedido a ampliar hasta el fin de 2030 la vigencia del actual convenio colectivo de sus grandes filiales españolas (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y a garantizar la estabilidad de la plantilla hasta entonces, según confirman fuentes sindicales.

La teleco alargará así el actual convenio de empresas vinculadas (CEV), que afecta a las tres grandes sociedades en el mercado español, hasta el 31 de diciembre de 2030 y se compromete a no hacer nuevos recortes de plantilla en estas sociedades durante su vigencia sin acuerdo con los sindicatos (no obstante, compañía y sindicatos tenían un acuerdo de que no habría ajustes laborales hasta finales de 2026 y la teleco trata de emprender ya un recorte de más de 6.000 empleos). Los sindicatos exigen ampliar los convenios colectivos de las siete sociedades afectadas por los ERE hasta 2030, para acompasarlos al periodo del nuevo plan estratégico presentado por la nueva cúpula del grupo comandada por Marc Murtra.

Los sindicatos consideran la ampliación de los convenios y la aceptación de un sexto día de asuntos propios cada año como “avances significativos”, pero llegan en un momento en que se está produciendo un choque frontal entre Telefónica y los representantes de los trabajadores por el intento de la compañía de incluir despidos forzosos en el ajuste de plantilla. UGT, CCOO y Sumados-Fetico exigen a Telefónica “voluntariedad total” de las salidas de los ERE de las tres grandes filiales españolas (que son sobre las que tocaba negociar este miércoles) y avisan de que no admitirán ni una “salida traumática” como parte del proceso.

Telefónica de España, Móviles y Soluciones concentran el grueso del recorte de plantilla propuesto por la dirección (con 5.040 bajas del total de las 6.036 salidas planteadas ahora mismo) en el proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en siete filiales del grupo. "Rechazamos categóricamente cualquier salida forzosa. Estamos dispuestos a fijar un número mínimo de adhesiones únicamente si se garantiza, como sucedió en el proceso anterior, que el ERE se resolverá de forma íntegramente voluntaria", apuntan fuentes de UGT.

Desde CCOO se subraya que "una de las premisas fundamentales para poder llegar a entendimiento" en el ERE es que se garantice que no haya "salidas traumáticas", al tiempo que se remarca que la empresa debe distinguir entre "personas excedentes según la memoria entregada y el objetivo numérico empresarial a conseguir para no aplicar salidas forzosas". "La empresa va cediendo, pero todavía estamos lejos, no hay actualmente garantías de no haber forzosos ni vetados y eso para nosotros es imprescindible", apuntan por su parte fuentes de Sumados-Fetico.

Vetos del anterior ERE

En relación con las personas que fueron vetadas para participar en el ERE que Telefónica ejecutó en las sociedades del CEV en 2024, UGT ha exigido a la compañía que acepte reconocer sus solicitudes, si bien condiciona la fecha de su salida "a criterios de actividad". Sobre esta misma cuestión, CCOO propone que la indemnización que se aplique a las personas que fueron vetadas en 2024 y que ahora podrían salir sea la misma que la del proceso de despido colectivo anterior.

Otro de los puntos abordados en la reunión de este miércoles tiene que ver con el porcentaje de solicitudes de adhesión voluntarias que los sindicatos exigen que Telefónica acepte en las áreas consideradas como "no excendentarias", es decir, aquellas en las que la empresa considera que no sobra personal. De este modo, los sindicatos coinciden en solicitar a Telefónica que se mantenga la aceptación del 35% establecida en el ERE anterior.

En la negociación de este miércoles también se ha puesto sobre la mesa la exigencia de Telefónica de que para poder acogerse al ERE los empleados tengan una antigüedad mínima de 15 años en la empresa. Los sindicatos solicitan que esta antigüedad se considere para toda la vigencia del ERE (hasta 31 de diciembre de 2028) y que no vaya ligada tan solo a la fecha de adhesión al proceso de despido.

Condiciones económicas

En cuanto a las condiciones económicas para el ERE en las empresas del CEV, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Además, la propuesta inicial incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones. A comienzos de esta semana los sindicatos rechazaron la primera propuesta económica de la empresa para el ERE en las tres principales sociedades del grupo.

En concreto, la afectación del ERE en las siete sociedades se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 245 en Movistar+ (28,48% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).