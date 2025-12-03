Las estafas también viajan en cohete espacial

Los estafadores siempre están buscando nuevas vías para captar a sus posibles víctimas y la carrera espacial no iba a ser una excepción. La compañía ilicitana PLD Space ha denunciado la existencia de un perfil falso en Facebook que trata de suplantar su identidad para reconducir a los incautos hacia un supuesto grupo de "oportunidades" de inversión. Una actividad con la que no tiene nada que ver la firma, una de las puntas de lanza de la industria aeroespacial europea.

Ha sido la propia compañía que preside Ezequiel Sánchez la que ha lanzado la voz da alarma al detectar la presencia de este perfil en la popular red social. Se trata de una página que ha copiado la imagen de la compañía y en la que, según explican desde PLD Space, una vez que se solicita amistad se remite un enlace a un grupo de Whatsapp, en el que se ofrecen supuestas inversiones en empresas aeroespaciales, criptomonedas y otros activos similares.

"Desde PLD Space queremos reafirmar que nunca solicitaremos inversión, datos personales ni ningún otro tipo de información en redes sociales, por lo que instamos a no formar parte ni interactuar con ese perfil", señala la publicación que la firma ha colgado es sus perfiles auténticos en varias redes.

Recreación del vuelo de un cohete de PLD Space. / INFORMACION

Según explican desde la firma, este perfil falso ya ha sido denunciado ante la propia Facebook y también ante la Policía, para que lo investigue. En el momento en que se presentó esta denuncia, más de un centenar de personas se habían unido ya a la página como amigos o seguidores de la misma.

Pidieron amistad a los empleados

Lo cierto es que los responsables de este perfil no parece que sean demasiado sofisticados en sus métodos. Para empezar por el nombre de usuario -las iniciales de la empresa, seguidas de una ristra de números-, que ya da una idea de que no es un perfil oficial. Pero es que sus creadores tuvieron la mala idea de solicitar amistad a varios de los trabajadores de la compañía o a sus familiares, que rápidamente se dieron cuenta de la suplantación de identidad y se encargaron de alertar a los responsables de la misma.

Desde la compañía insisten en que en ningún caso van a solicitar ningún tipo de información por estos cauces y que los perfiles que tienen en diferentes redes sociales -Facebook, LinkedInn, X, Instagram y Youtube- se utilizan principalmente para comunicar sus "novedades como compañía y avances tecnológicos en el desarrollo de lanzadores", y lamentan las molestias o malentendidos que hayan podido ocasionar estos suplantadores.

No es la primera vez que una compañía alicantina se sitúa en la diana de los estafadores. Los delincuentes tratan de aprovecharse del conocimiento de determinadas marcas para atraer posibles víctimas a sus estafas. Por ejemplo, las empresas de calzado más destacadas de la provincia -como Pikolinos o Panama Jack- han denunciado en más de una ocasión la existencia de páginas web que "clonan" el aspecto de las oficiales, pero con grandes ofertas para atraer al público.

Una recreación del Miura 5 de PLD Space. / INFORMACIÓN

Una vez que el comprador cae en la trampa, ya nunca vuelve a saber nada de su dinero y, con mucha frecuencia, posteriormente son las empresas reales las que se enfrentan a la ira las reclamaciones de los engañados.

Notoriedad

En este caso, el perfil trata de aprovecharse de la gran notoriedad que ha adquirido PLD Space a raíz de sus éxitos, que le han llevado a convertirse en la primera compañía privada europea en lanzar con éxito un cohete al espacio o a ser beneficiario de varios contratos y ayudas por parte del Gobierno español o de la Agencia Espacial Europea.

En este sentido, hace solo unos días se confirmó la noticia de que la firma ilicitana podrá disponer de hasta 169 millones de financiación de la ESA para el desarrollo de su nueva familia de lanzadores de mayor capacidad.

PLD Space también se encuentra en la fase final del desarrollo y fabricación del Miura 5, el primero de la firma capaz de transportar carga y con el que la compañía pretende iniciar el próximo año la explotación comercial de sus naves.

En este sentido, la firma también anunció la puesta en marcha de una ronda de financiación, que en ningún caso puede contratarse a través de sus redes sociales que, según insisten desde la firma, se destinan para divulgar sus avances y en las que nunca se van a solicitar datos personales.