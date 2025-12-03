Fotogalería de la I Jornada Inmobiliaria Gabriel Santamarina Actualizado: 03/12/2025 18:39 Ver galería > Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Alejandro Campoy, director general de Savills España; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria; Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, durante el arranque de las I Jornadas Inmobiliarias Prensa Ibérica Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante la apertura institucional de las I Jornadas Inmobiliarias de Prensa Ibérica Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Alejandro Campoy, director general de Savills España Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Alejandro Campoy, director general de Savills España, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, durante una intervención Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, durante una intervención Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, y María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, durante una de las charlas Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora, durante una intervención en un diálogo Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, durante una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Enrique Arnoso, director general de Diglo Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Enrique Arnoso, director general de Diglo, en una de sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living, durante sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, durante sus intervenciones Xavier Amado Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Carlos Álvarez Ramallo, consultor; Cristina Martín Díez, directora de desarrollo de negocio de Ortiz.León Arquitectos;Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Ana de la Fuente, directora de comunicación de Grupo Tecnitasa, y Victor Sardá, director del Grado Inmobiliario de Universidad Politécnica de Madrid Redacción Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: Víctor Sardá, director del Grado Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Andrea Martínez, responsable de comunicación y marketing del Grado Inmobiliario de la UPM; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Silvia Pérez Reynés y Fernando Chermá Usó, estudiantes del Grado Inmobiliario de la UPM Redacción Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.