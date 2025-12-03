La Fundación Conexus reúne a más de cien empresarios en su 15 aniversario

La Fundación Conexus celebró ayer sus primeros 15 años de historia con un acto que reunió a representantes del ámbito político, económico y social de la Comunidad Valenciana. Durante el evento, el presidente de la Fundación, Manuel Broseta, hizo balance del trabajo desarrollado en esta etapa para fortalecer los vínculos entre territorios y promover una España más competitiva y cohesionada, según ha informado la entidad en un comunicado.

En su intervención, Broseta destacó la vigencia del proyecto Conexus y el papel de la sociedad civil en la construcción de espacios compartidos. El presidente de la Fundación destacó "la valentía del pequeño grupo de empresarios que en 2010", en un contexto de crisis financiera mundial en el que la imagen de la Comunitat Valenciana atravesaba un momento crítico por la acumulación de sus casos de corrupción, apostaron por “reivindicar las notables fortalezas, oportunidades de éxito, grandes empresas y enorme talento emprendedor y abierto al mundo que caracterizan nuestra región”.

Patronos

Manuel Broseta recordó que la Fundación cuenta hoy con 60 patronos, desarrolla más de 30 actos al año en Madrid y "es la entidad regional más reconocida de entre las existentes, participando activamente tanto en las cuestiones que atañen a la Comunitat Valenciana, como en los grandes debates nacionales. Concluyó su intervención con una reflexión sobre la importancia de la colaboración entre comunidades: “En estos 15 años hemos aprendido que el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza. Que la cooperación entre territorios no resta, sino que suma. Que la diversidad es una riqueza, y que el entendimiento es el camino hacia una España más justa, más próspera y más unida”.

Amplia representación

El acto contó más de 100 asistentes y una destacada presencia institucional, que refleja el carácter transversal e integrador del proyecto Conexus. Entre ellos, acudieron representantes de la Generalitat, como Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; Vicente Martínez Mus, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y Nuria Martínez Sanchís, consellera de Justicia y Administración Pública, y responsables del Gobierno de España, como la comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, mientras que la representación local estuvo encabezada por María José Ferrer Sansegundo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València.

El tejido económico de la Comunitat estuvo presente a través de entidades como las Cámara de Comercio de Valencia y Castellón, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Startups Valencia, la Fundación LAB, la Fundación Manuel Broseta y Berkelee Valencia, así como numerosos patronos de la fundación como Arnaiz, BDO, Bertolín, bp, Esatur, Ford, Fundación Bancaja, GA-P, Garrigues, Gdes, Grupo Plaza, Hidraqua, Improven, Lantania, Loginser, Mapfre, Nunsys, Pavasal, Pwc, Ritmongó, RNB, Saludes, Sarrión, S2, Simetría, Stadler y W Executive.