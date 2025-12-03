Los jóvenes eligen a BBVA por una oferta digital y sin costes

La relación de los jóvenes con su banco ha cambiado por completo en los últimos años. Ya no buscan únicamente un lugar donde guardar su dinero, sino una entidad que les acompañe en su día a día, que les ofrezca herramientas útiles y que hable su mismo idioma digital. En ese escenario, BBVA ha dado un paso adelante con una propuesta pensada específicamente para quienes comienzan a gestionar sus primeras finanzas, combinando comodidad, tecnología y formación financiera.

Todos los menores de 30 años disponen ahora de una cuenta totalmente totalmente gratuita y 100% digital, sin comisiones, con tarjetas sin coste y la opción de abrir segundas cuentas gratuitas para gestionar gastos personales o compartidos, independientemente de la edad del cotitular. Viajar al extranjero tampoco supone un esfuerzo extra, ya que las tarjetas incluyen el Pack Viajes Estándar sin coste adicional. Este servicio permite operar sin comisiones fuera de España, sin límite de importe u operaciones, incluso los fines de semana, e incluye además tres retiradas gratuitas al mes en cajeros internacionales.

La entidad también ha reforzado su apuesta por la educación financiera y la inversión responsable. Los jóvenes pueden acceder a fondos adaptados a diferentes perfiles, con formación incluida y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa durante el primer año. A ello se suma la posibilidad de crear apartados de ahorro dentro de la app, una especie de hucha digital para separar el dinero destinado a objetivos concretos. BBVA premia estos buenos hábitos con una remuneración de hasta un 6 % para quienes aparten mes a mes parte de sus ingresos, con una bonificación de hasta 20 euros al mes durante tres meses.

El banco ha ampliado además su catálogo con productos alineados con las nuevas tendencias de inversión. BBVA fue la primera entidad de crédito en España autorizada por la CNMV para ofrecer compraventa y custodia de bitcoin y ether conforme al reglamento MiCA. Desde su lanzamiento, un 20 % de los inversores en criptoactivos del banco son menores de 30 años, una muestra clara del interés creciente de esta generación.

Para quienes buscan emanciparse, el banco acompaña con hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble, sin comisiones de apertura ni gastos asociados. Más de un tercio de las hipotecas actuales corresponden ya a clientes menores de 35 años, apoyados además por el programa de avales ICO para jóvenes y familias.

La app de BBVA continúa evolucionando. Funcionalidades como el Modo Discreto, las tarjetas personalizables con inteligencia artificial, el renovado asistente virtual Blue y el nuevo coach financiero, capaz de analizar ingresos, gastos y hábitos para ofrecer recomendaciones personalizadas, consolidan una experiencia digital que se adapta a cada usuario. Todo ello respaldado por más de 1.800 oficinas y 4.500 cajeros automáticos, que garantizan que el joven siempre tenga a BBVA cerca, donde y cuando lo necesite.