Plan de choque en Alicante para replantar parcelas afectadas por la xylella
Una veintena de agricultores reciben ayudas parea cubrir los gatos de introducir especies no sensibles a este patógeno que arrasa los cultivos de almendros
La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca está implementando un plan destinado a la replantación de parcelas frutícolas que hayan sido destruidas como consecuencia del arranque de almendros para evitar de la propagación de la bacteria xylella fastidiosa en la provincia de Alicante
En total, se destinan 62.630 euros a una veintena de agricultores cuyo cultivo ha sido destruido, con una intensidad de la ayuda que alcanza el 100 %, de modo que se cubren la totalidad de los costes de replantación.
Esta medida, destacan desde el departamento autonómico, refuerza el compromiso de la Conselleria con la recuperación del sector agrario y la protección de los cultivos frente a enfermedades emergentes, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la productividad en el ámbito rural.
El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo a los agricultores afectados por la bacteria xylella fastidiosa, facilitando la cobertura de los costes de replantación con vegetales no sensibles a este patógeno. Con esta medida, se pretende evitar el abandono de tierras, lo que generaría un impacto medioambiental negativo y agravaría el deterioro socioeconómico en las zonas afectadas.
Las replantaciones deben de realizarse con vegetales específicos que no sean sensibles a la bacteria xylella fastidiosa y las ayudas se han centrado en las zonas demarcadas como afectadas en las que las medidas de erradicación y control ya hayan sido aplicadas.
Como se ha venido informando, hasta el momento se han arrancado 284.500 almendros, en un área localizada principalmente en el interior norte de la provincia de Alicante.
