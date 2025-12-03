Solo uno de cada tres profesionales ve la IA como una preocupación

La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las mayores revoluciones de la historia reciente del ser humano. Amenaza con redefinir la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con nuestro entorno. Sin embargo, en el ámbito profesional, la IA es vista como una enorme oportunidad, pues solo un tercio considera que el fenómeno que ya transforma nuestro día a día es una preocupación. Esta es una de las conclusiones del estudio “IA y competencias digitales en el ámbito laboral y profesional”, elaborado por Unión Profesional, la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, con una encuesta a 1.500 personas de entre 25 y 65 años de edad.

Pese alº entusiasmo, la evidencia insiste en que el tejido empresarial español aún debe recorrer mucho camino para adoptar de forma eficiente la IA. Los resultados afirman que, aunque siete de cada diez profesionales reconocen que la IA ya está transformando su sector, el 83% admite no estar preparado para aplicarla en su trabajo diario. A su vez, más de la mitad de los encuestados (52,8%) muestra interés en formarse en inteligencia artificial, pero solo un 15% dispone actualmente de formación certificada en esta materia, y cerca del 40% señala que su empresa no ofrece ni tiene previsto ofrecer formación en nuevas tecnologías o IA.

Las barreras que limitan

Poniendo el foco sobre las principales barreras sobre la implantación de la IA a nivel profesional, la más común es el desconocimiento de sus aplicaciones prácticas (36,6%), seguido de la falta de cultura digital o resistencia al cambio (34,6%). A pesar de ello, más del 80% de los profesionales considera la IA una oportunidad para mejorar su productividad, optimizar recursos y ofrecer servicios de mayor calidad.

De forma más específica, los profesionales señalan que la IA podría ayudar a ganar eficiencia en la automatización de tareas rutinarias (56,5%), mejorar la productividad (44,8%), optimizar recursos para reducir costes (36,7%) y elevar la calidad del servicio (31,6%).

Por otra parte, menos del 20% (17,1%) de los profesionales declara tener un nivel alto o muy alto de conocimiento o formación sobre la aplicación de la IA. Casi la mitad (47,7%) reconoce haber adquirido ese conocimiento por autoaprendizaje, y solo el 15% cuenta con formación certificada.

Tomás Cobo Castro, presidente de Unión Profesional, considera que la IA ofrece un cambio de paradigma. “La inteligencia artificial está transformando el ejercicio profesional y, con él, la forma en que los profesionales aportan valor a la sociedad. La formación ya no es una opción, sino una condición necesaria para seguir siendo relevantes y útiles”, y añade: “El estudio confirma una necesidad urgente: los profesionales quieren formarse, pero necesitan una oferta específica, sectorial y adaptada a su práctica”.

Los perfiles más preparados

Hablando de perfiles, el estudio detecta que aquellos con mayor preparación y conocimiento en el uso de herramientas de inteligencia artificial se concentran entre los hombres, los jóvenes de entre 25 y 34 años, los residentes en la zona centro del país y los profesionales vinculados a sectores como la ingeniería, la economía o la docencia.

Entre quienes afirman contar con formación o experiencia en la aplicación de la IA en su ámbito profesional, el 80% ocupa cargos directivos. En contraste, más del 70% de los que reconocen no utilizar herramientas de IA trabajan en grandes empresas, y el 30% de los que no muestran interés en formarse son propietarios del negocio.

Por el contrario, más de la mitad de los profesionales con estudios básicos se muestran preocupados por la posibilidad de ser sustituidos por la IA, reflejando así la brecha existente entre quienes lideran la transformación digital y quienes temen quedar al margen de ella.

Con el fin de paliar las deficiencias formativas, Unión Profesional ha lanzado la iniciativa 'Upro', el primer Programa Nacional de Formación en Competencias Digitales exclusivo para profesionales, que cuenta con la financiación de los fondos Next Generation EU. A través de esta iniciativa, la asociación buscará prepara hasta 80.000 profesionales en competencias digitales aplicadas a cada ámbito profesional.