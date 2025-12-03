El Puerto de Alicante creará un clúster para impulsar sectores vinculados al medio marino

Sostenibilidad e innovación. Esos son dos de los pilares principales sobre los que se asienta la hoja de ruta marcada por la Autoridad Portuaria de Alicante, la cual se pretende que coja impulso con la inminente creación de un clúster de economía azul. Los trámites para la puesta en marcha de la iniciativa se están ultimando, siempre con la finalidad de que este organismo actúe como motor de innovación y cooperación entre instituciones, administraciones, empresas y centros de conocimiento. En el clúster participarán activamente entidades como Casa Mediterráneo, los ayuntamientos de Alicante y Elche, el clúster Bioval y firmas innovadoras como Mediterranean Algae. El objetivo es el impulso de proyectos que contribuyan a la transición ecológica y a la generación de empleo especializado.

La economía azul es un modelo de desarrollo económico que reconoce el papel esencial de los mares y océanos como motores de innovación, crecimiento y empleo. Promueve un uso sostenible de los recursos marinos y costeros, impulsando sectores como la acuicultura, el turismo náutico, la biotecnología marina, las energías renovables marinas o el transporte marítimo.

Esta visión se enmarca en las estrategias de crecimiento verde de la Unión Europea (UE), que identifican en la economía azul una fuente de progreso basada en la eficiencia, la sostenibilidad y la creación de empleo cualificado. España es hoy la segunda potencia europea en este ámbito, con un enorme potencial de desarrollo vinculado a su red portuaria.

El puerto de Alicante en una vista tomada desde el mar. / ALEX DOMINGUEZ

En este contexto, el Puerto de Alicante quiere asumir un papel relevante en la promoción y coordinación de la economía azul en la provincia. Su objetivo, según la información facilitada desde la Autoridad Portuaria presidida por Luis Rodríguez, es promover la creación de un clúster de economía azul que actúe como motor de innovación y cooperación entre instituciones, administraciones, empresas y centros de conocimiento. Se trata de una iniciativa en la que está previsto que participen activamente entidades como Casa Mediterráneo, los ayuntamientos de Alicante y Elche, el clúster Bioval y empresas innovadoras como Mediterranean Algae, entre otros actores estratégicos.

Como se sabe, Casa Mediterráneo es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC), la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia y la Diputación de Alicante, que se configura como un instrumento de diplomacia pública cuyo objetivo fundamental consiste en el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea, en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica.

Vista del puerto de alicante con el castillo de Santa Bárbara al fondo. / ALEX DOMINGUEZ

Bioval, por su parte, es la asociación de empresas y entidades que constituyen el clúster Bio de la Comunidad Valenciana. Se crea en 2006 y desde entonces ha dinamizado el sector biotec actuando como interlocutor entre sus más de 110 asociados, incluyendo empresas, Institutos Tecnológicos, Centros de Investigación, Universidades y otros. El entorno en el que se enmarca el trabajo de Bioval es el de la biotecnología, o de forma más amplia el sector Bio, entendiendo como tal aquellas actividades relacionadas con las ciencias de la vida y la bioeconomía que incluyen las disciplinas de la biomedicina, agrobiotecnología, biotecnología agroalimentaria, ambiental, marina e industrial, principalmente.

Mediterranean Algae, por último, es una empresa biotecnológica, vinculada al Parque Científico, que está trabajando junto al Puerto de Alicante en un proyecto que persigue la regeneración de las aguas del propio recinto portuario por medio de algas. Una iniciativa que ya está ofreciendo resultados positivos, hasta el punto de que de la fase inicial se pasará el próximo año a una segunda por medio de la cual se multiplicará por diez el caudal de agua regenerada.

Referente

La constitución de este clúster de economía azul, remarcan desde la Autoridad Portuaria, nace con la vocación de convertir a la provincia de Alicante en un referente nacional en innovación y sostenibilidad marina, impulsando proyectos que contribuyan a la transición ecológica y a la generación de empleo especializado.

Además, el Puerto de Alicante pasará próximamente a formar parte de la red europea de puertos azules, reforzando su compromiso con la transformación verde y con el desarrollo de un tejido productivo más competitivo, sostenible y vinculado al mar.