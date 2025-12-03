Los sectores alicantinos celebran la continuidad de Marian Cano en el Consell

La estabilidad se ha convertido en una de las demandas más habituales del empresariado hacia los políticos y, en este sentido, los principales sectores de la provincia valoran que el nuevo presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, haya dado continuidad a la titular de la macroárea de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. Junto con las buenas palabras, también ha habido tiempo para peticiones y reivindicaciones.

Por proximidad, el presidente de la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, subraya que por "muchas y buenas razones, la valoración es positiva". Pastor que sucedió al frente de la patronal del sector a la actual responsable autonómica, considera que, ante todo, la presencia de Cano en Industria "da estabilidad en conselleria y áreas que afectan muy directamente a nuestras actividades". Por supuesto, el responsable de la asociación celebra contar con una persona que "confirma y da continuidad al trabajo hecho como gran conocedora de los sectores productivos".

En el ámbito industrial, la secretaria general de Fempa, Rosa Sánchez, ha respaldado la continuidad de la consellera alicantina. Precisamente desde el sector del metal se destaca la experiencia de Cano en la gestión y conocimiento de este ámbito. "Para nosotros es un acierto total porque sigue al frente una persona que viene de las organizaciones empresariales y conoce perfectamente a lo que nos enfrentamos". Sánchez ha añadido que "durante el tiempo que lleva en la Generalitat ha demostrado su valía".

La consellera Marián Cano en la feria de Milán del Calzado. / INFORMACIÓN

Con los halagos, desde Fempa se ha querido poner el foco en algunas cuestiones que les preocupa como la gestión de las ITV. "Se lo trasladamos hace tiempo y nos consta que se lo ha tomado en serio y trabaja en darle una solución". En la lista de asuntos prioritarios, la secretaria general ha dado cuenta de temas como la falta de suelo industrial o la aplicación de la innovación en las empresas. Por otra parte, la federación es un actor principal en el empleo y la formación dual que depende de Educación y tiene nueva titular, Mª del Carmen Ortí. En este campo, ha reconocido que no conocen a la nueva titular y esperan que haya una buena relación y colaboración estrecha.

Por parte del área de Turismo, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha calificado como positivo la permanencia de Cano. "Mantenemos la estabilidad en un año difícil y en un contexto de posdana", ha indicado. El máximo responsable de la patronal hotelera considera que ahora es un momento de "correr y creo que de recuperar tiempo" en referencia a agilizar proyectos y propuestas que se han visto retrasados por la tardanza en aprobar presupuestos.

Fuster cree que de la actual conselleria depende áreas de gran importancia y que responsables como el secretario autonómico y el director general son figuras que deben ganar peso para acelerar el paso. En las demandas, Hosbec plantea las colaboraciones o las promociones de club de producto, entre otros puntos; al tiempo que pide que el nuevo gobierno autonómico agilice todo lo relativo a las nuevas cuentas para 2026 que serán claves para poder planificar cualquier iniciativa conjunta.