El turismo internacional echa el freno en octubre en la Costa Blanca en una coyuntura de máximos

El gasto de los turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana y, por extensión, en la provincia de Alicante ha echado el freno por primera vez en diez años en octubre -con excepción evidente durante 2020 por la pandemia. Los datos de la Encuesta de Gasto (Egatur) y del Movimiento en Fronteras (Frontur) revelan una caída de un 1,9 % y 1 % respectivamente en la autonomía valenciana. Solo Baleares ha anotado también una cifra negativa.

Así, el gasto se sitúa en 923,56 millones en la Costa Blanca y 785.721 visitantes extranjeros. En el acumulado de los diez primeros meses, los números siguen siendo positivos. En concreto y a partir de las estimaciones del 70 % de la Comunidad, la llegada de turistas de otras nacionalidades dejó en la provincia 9.937 millones, un 6 % más que todo el ejercicio anterior. En cuanto a visitantes, la cifra se eleve a los 7,6millones, un 3,6 % más que el mismo periodo del 2024.

Un indicativo en rojo es siempre motivo de atención en el sector turístico que vive un momento dulce y acostumbrado desde la pandemia a crecer y estirar ese crecimiento hasta convertir en normalidad lo que es histórico. Por este motivo, la referencia que dejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se realiza a partir de encuestas choca con las informaciones publicadas a lo largo de los últimos meses respecto a dos aspectos: ocupación hotelera y pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche.

Comparativa datos de ocupación e ingresos hoteleros en octubre en la Comunidad Valenciana. / Fuente: Biotrend /Hosbec

Contraposición

Desde Hosbec, su secretaria general, Nuria Montes, señala que las recientes estadísticas de ocupación en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante “muestran todos sus indicadores en verde”. La patronal hotelera publica periódicamente previsiones y resultados y, en este sentido, Montes contrapone, además, que son varios los indicadores que reflejan que la progresión respecto a 2024 es una evidencia. “No solo la ocupación creció, sino que se han mejorado los indicadores de precio medio por habitación”, en referencia al ADR (ingresos por habitación abierta) y RevPAR (ingresos por el conjunto de habitaciones). La prueba deriva del portal de estadísticas de Hosbec, Biotrend, que suma más referencias locales que la propia encuesta nacional.

Traducido a datos, se observa que la ocupación hotelera se situó en un 83 % frente al 82,8 % del octubre de 2024. En esa línea, las pernoctaciones alcanzaron las 910.065 frente a las 897.893 de 2024. Para el sector también es especialmente relevante que las décimas porcentuales que suben tienen una traducción destacada en los ingresos que pasaron de 45,8 millones a los 49,6 millones en esta anualidad.

La secretaria general va un paso más allá y recuerda los récords que viven los aeropuertos de la Comunidad, con especial atención al Miguel Hernández por su volumen. En concreto, se registraron 1.902.792 pasajeros, un 5,9 % más que el año pasado. El tráfico internacional experimentó un crecimiento del 7,3 % con 1.682.560 usuarios, mientras que el nacional registró 217.233 viajeros, un 4,5 % menos.

La estela del récord

En cualquier caso, la alerta se da en un contexto de máximos. Si se mira hacia el histórico del propio INE, se aprecia que la provincia de Alicante está por encima de los 900 millones de ingresos por turistas extranjeros y la Comunidad Valenciana, por encima de los 1.300 millones en octubre. Las subidas tras la pandemia de 2020 fueron de dos dígitos y es más, solo el territorio alicantino generó en 2023 lo mismo que en toda la autonomía en 2019 y 2022. La referencia es de 800 millones.

Por otra parte, y clave para el sector, es que ha subido el gasto medio diario por persona que se sitúaen 141 euros. Es uno de los grandes caballos de batalla. Es el dato en positivo de la serie, pues tanto el gasto medio por persona como la duración media de los viajes sufren el reflejo de esa leve disminución. En octubre para la Comunidad Valenciana, los turistas internacionales se dejaron 1.297 una media de 1.175 euros (-0.87 %) y la estancia.

En último término, y a falta de contar con una mayor secuencia, el freno reflejado apunta al descenso en otras ofertas alojativas que son las que en cómputo nacional recogen un descenso del 5 %. En España, el gato total de turistas internacionales se fijó en 12.785 millones de euros, un 7,4 % respecto a 2024. El gasto medio se situó en 1.383 euros (4,2 %) y el gasto medio diario creció un 5,5 % hasta los 201 euros.