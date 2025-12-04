Alicante atrae trabajadores de Madrid, Murcia o Sevilla y los envía a Valencia

Cada daño miles de trabajadores de toda España deciden hacer las maletas y trasladarse de una provincia a otra. Ya sea en busca de un trabajo mejor remunerado, mejor calidad de vida o, simplemente, por motivos personales se trata de una realidad que puede implicar una importante pérdida de talento para aquellas demarcaciones que pierden más profesionales de los que logran atraer o, por el contrario, un factor de dinamización de su economía, si el saldo resulta positivo.

Esto último es lo que ha ocurrido en Alicante durante el último año, en el que el mercado laboral ha contabilizado más entradas que salidas, frente a lo que suele ser habitual. De acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Tributaria, en 2024 la provincia acogió 11.167 trabajadores procedentes de otras zonas del país, frente a los 10.399 que realizaron en trayecto inverso. Es decir, que Alicante sumó 768 profesionales más por esta vía.

En la última década, sólo 2020 y 2021 se había registrado anteriormente un saldo positivo, mientras que el resto de ejercicios la emigración superó a la inmigración, de acuerdo con la estadística que se basa en el domicilio fiscal que declaran los contribuyentes.

Uno de los cambios más notables que ha propiciado el superávit actual es el que se ha producido en la relación con Madrid. La capital española ha sido tradicionalmente una aspiradora de profesionales -generalmente cualificados- del resto del país, incluidos muchos alicantinos.

Sin embargo, por segundo año consecutivo Alicante ha sido capaz de atraer más trabajadores llegados de Madrid (2.431) de los que ha despachado con destino a las multinacionales que allí tienen su sede (1.558), lo que ha supuesto una ganancia neta de 873 profesionales.

Las buenas condicines de vida de la provincia son un atractivo para muchos profesionales. / INFORMACIÓN

No es el único caso. Por ejemplo, por esta misma vía Alicante le ganó 345 trabajadores a Murcia; 345 a Sevilla o Toledo; o 203 a Barcelona.

"El interés por parte de profesionales procedentes de grandes ciudades en instalarse en localidades de menor tamaño, como es el caso de Alicante, responde principalmente al desgaste que genera el ritmo de vida urbano: los largos desplazamientos hasta los centros de trabajo, la mayor presión laboral y, sobre todo, el elevado coste de vida", explica Estela Rodríguez, desde la consultora de recursos humanos Mohure para explicar esta tendencia.

En cuanto a los sectores con más movilidad, desde la consultora apuntan que han "detectado un movimiento creciente en perfiles sanitarios, especialmente enfermeros y médicos, que muestran un claro interés por reubicarse en zonas costeras". Un cambio que responde, en la mayoría de los casos, "a la búsqueda de una mejor calidad de vida, ya que jornadas laborales exigentes y un nivel de estrés elevado hacen que estos profesionales prioricen entornos más tranquilos, con clima agradable y mayor bienestar personal", añade la experta de Mohure.

Valencia

El balance positivo del mercado laboral alicantino sería aún mayor de no ser por el desequilibrio que se sigue produciendo en la relación con Valencia. El año pasado, la provincia vecina absorbió a 4.640 profesionales alicantinos mientras que sólo 2.431 optaron por realizar el viaje a la inversa, lo que supone un saldo negativo de más de 2.200 personas.

Más allá del efecto capitalidad, según Estela Rodríguez, el Cap i casal "ofrece un ecosistema empresarial amplio, especialmente en sectores como tecnología, marketing digital, industria creativa y startups, que resulta más dinámico que el de otras provincias cercanas y, al mismo tiempo, mantiene costes de vida más moderados que Madrid o Barcelona".

En otras palabras, es un destino apreciado por aquellos que quieren prosperar en su trabajo y ocupar cargos de mayor relevancia, pero sin la presión y la pérdida de calidad de vida que supone viajar hasta una de las dos grandes urbes españolas.