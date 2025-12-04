Avincis se alía con la canadiense DHC para el mantenimiento del principal avión para extinción de incendios en Europa

De Havilland Canada (DHC) y Avincis han llegado a un acuerdo que permitirá a ambas expandir su negocio. Tras más de 20 años operando y encargándose del mantenimiento de la mayor flota del mundo de CL-415 -el modelo de aeronave fabricado por la canadiense y que supone el más utilizado para la extinción de incendios-, la firma con sede en Mutxamel cederá a DHC los certificados de tipo suplementario que ha conseguido para piezas de repuesto que utiliza en sus reparaciones y, a cambio, Avincis se encargará el mantenimiento de los aviones de la americana en Europa.

"Nos complace anunciar estas importantes iniciativas conjuntas con Avincis", ha declarado Brian Chafe, CEO de De Havilland Canada. "Agradecemos la oportunidad de mejorar nuestros servicios junto con Avincis, una de las mayores operadoras de nuestros aviones de extinción de incendios. Este acuerdo también reconoce el poder de la colaboración", ha añadido el ejecutivo.

"Avincis espera con interés trabajar con De Havilland Canada para ofrecer soluciones de alta calidad a nuestros clientes", ha afirmado John Boag, CEO de Grupo Avincis. "Estamos muy orgullosos de haber operado y mantenido durante más de 20 años la mayor flota de CL-415 del mundo. Como resultado de esta experiencia, hemos desarrollado una sólida capacidad e infraestructura de mantenimiento, diseño e ingeniería, que prestará un gran servicio a los operadores de CL de todo el mundo en el marco de este nuevo acuerdo", ha asegurado Boag.

Esta nueva colaboración forma parte de la inversión continua y el compromiso de De Havilland Canada de proporcionar soluciones a los clientes de aeronaves CL en todo el mundo. El acuerdo aprovechará la capacidad y experiencia de Avincis en diseño y finalización, así como su sólida presencia de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) en toda Europa.

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) es una piedra angular de la innovación aeroespacial canadiense, y diseña, fabrica y da soporte a aeronaves en Canadá para el mercado global. Con una flota de más de 5.000 aeronaves entregadas a operadores de todo el mundo, De Havilland Canada se ha ganado una reputación global por su rendimiento robusto y fiable, y por su excepcional atención al cliente.

Diseñadas para operar en los entornos más exigentes, las aeronaves de De Havilland Canada son utilizadas en tareas como la extinción aérea de incendios, búsqueda y rescate, evacuación médica, vigilancia y muchas más.

Por su parte, Avincis es el mayor proveedor de servicios aéreos de emergencia en Europa, con también operaciones en África y Sudamérica, Avincis se centra en servicios médicos de emergencia en helicóptero, ambulancia aérea, búsqueda y rescate, extinción aérea de incendios, así como transporte aéreo y evacuación médica para la energía offshore. Opera desde más de 190 bases en Chile, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Mozambique, Noruega, Portugal, España y Suecia.