Carlos Baño cambia el órgano de gestión la empresa investigada por Anticorrupción por los bonos comercio

El Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de Alicante ha publicado el cambio de estructura organizativa de Nexo Retail Alicante. La empresa es una sociedad instrumental, perteneciente a la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), ha pasado de tener un administrador único, Carlos Baño, a crear un consejo de administración. El nuevo órgano directivo está compuesto por tres consejeros Vicente Armengol, que es vicepresidente segundo y José Antonio López Vizcaíno, vocal.

Respecto a las funciones, Baño ocupará la presidencia; mientras que el representante del colectivo de comerciantes alicantino asume la vicepresidencia de Nexo y el representante del Gremio de Libreros, será el encargado de la secretaría general. El cambio responde a un lógico reflejo del carácter que tiene la sociedad y es que su base es una asociación y se acaba con la anomalía de que el también presidente de la Cámara de Comercio fuera el único responsable.

La decisión no dejaría de ser un paso lógico si no fuera porque Nexo Retal Alicante es la empresa a través de la cual se gestionaron los bono comercio tras la pandemia y cuya gestión levantó las suficientes sospenchas para que tano la Agencia Valenciana Antifraude como, posteriormente la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha abierto una investigación investigarán la concesión de fondos públicos por parte de la Diputación y de diferentes ayuntamientos de la provincia. En la actualidad, el caso sigue abierto y fuentes del caso señalan que el caso continua examinándose.

Algunos de los carteles utilizados en el bono comercio por los ayuntamientos. / INFORMACIÓN

Sin embargo, los expertos indican que, ante la ley, el firmante de las gestiones será el responsable, es decir, que ante cualquier posible ilegalidad será el propio Baño, en calidad de administrador único el que deba responder. Otra cuestión es a partir de ahora, pero bien es cierto que los bonos comercios se han desinflado en los últimos ejercicios y que su gestión pasara a examen por parte de Anticorrupción supuso un aviso para navegantes para los consistorios que se apoyaron en la federación y su empresa para sacar adelante estos incentivos.

El caso se abrió el pasado marzo por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio, presidida por Baño, se lucró ejecutando a través de esta sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. Cabe recordar que, durante el primer año que se analiza era Carlos Mazón quien estaba al frente de la institución provincial y, que en 2023, se produjo su relevo tras ganar las elecciones autonómicas. Así, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, pasó a liderar el palacio alicantino.

La Fiscalía Anticorrupción puso el foco en esta empresa propiedad de Facpyme porque tuvo unos beneficios por la ejecución de las ayudas al comercio de más los 663.000 euros en 2022, año de su creación. Posteriormente, la cifra se rebajó a los 147.605 euros.

Una imagen de las obras de la Cámara antes de hacerse público que no tenía licencia. / AXEL ALVAREZ

¿Unión con la Cámara?

Además de este cambio, Baño, ahora con el respaldo de un mini consejo, ha decidido cambiar el domicilio social de Nexo Retail Alicante y la separa de su matriz, Facpyme. La anomalía reside en que mientras la federación mantiene a fecha de hoy su sede en la calle Orense 10, es decir, en las instalaciones de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), su sociedad pasa a estar en la avenida Perfecto Palacio 1, es decir, centro Panoramis en el puerto de Alicante, donde la Cámara de Alicante lleva más de ocho meses con las obras paradas por manifiesta ilegalidad, según el último informe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino.

La relación entre Facpyme y la Cámara de Comercio no solo estriba en su presidente, sino también en la feria de Alicante Gastronómica. De hecho, la federación de comercios articuló un enlace en su página web para organizar la presencia en el evento que se celebró el pasado octubre en Fira Alacant. Otra cuestión que está por ver es si Baño prepara unificar en las instalaciones portuarias ambas organizaciones.

La publicación del BORME del 30 de octubre no es la única decisión que ha tomado Carlos Baño sobre empresas que están bajo su responsabilidad y es que, al margen de la asociación, el presidente de la Cámara y su Junta Directiva aprobó la disolución de Sercacín en el último pleno. En este caso, la empresa instrumental de la entidad cameral que creó Antonio Fernández Valenzuela en 2004 para hacer estudios de mercado o servicios en esta línea, pero fuente de la propia Cámara confirman que nunca operó y que durante todos estos años ha permanecido inactiva. Casualmente, esta sociedad contaba con un consejo de administración, copia del ahora creado en Facpyme.