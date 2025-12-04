La campaña de Navidad generará 15.925 nuevos contratos en la provincia de Alicante

Desde finales de noviembre con el Black Friday hasta las rebajas de enero, el mercado laboral viene marcado por los extras que genera la campaña de Navidad. El informe de la consultora Randstad apunta, así, a la firma de 15.925 nuevos contratos en la provincia de Alicante, un 4 % más respecto al año anterior. Como suele ser habitual, empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros, camareros o dependientes son los perfiles más demandados por estas fechas.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, estas fiestas podría suponer una inyección de 47.000 contrataciones extras, lo que se traduce en un aumento del 4,7 %. Castellón es el territorio que más crece con un 10,3 % (5.490 contratos) , mientras que Valencia se mueve en los mismos porcentajes que Alicante (4%) y se quedaría en 25.920 firmas. Para llevar a cabo dichas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte.

Para esta anualidad, las previsiones de la consultora conservan la tendencia creciente a la contratación como "consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo”, señala Ana Hervás, directora regional de Trabajo temporal de la zona Sur-Levante en Randstad. “En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas”, añade Hervás.

Focos profesionales

Durante la campaña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo, de acuerdo con el estudio de la consultora. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente —tanto online como telefónica— que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.

Previsión de nuevas contrataciones en Navidad. / Fuente: Randstad

En el ámbito nacional, el documento apunta Randstad pronostica que la Navidad generará 452.950 nuevas contrataciones en España, un 4,7 % más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609. En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4 % respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8 % menos que el año anterior (171.200). Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3 % del total de vacantes, la hostelería un 38,4 % y el comercio poco más del 26,3 %.

En la Comunidad Valenciana se prevé un aumento de la contratación igualado a la media nacional. Además, todas las comunidades autónomas registrarán un aumento de la contratación respecto al al año pasado. Destaca el buen comportamiento de Extremadura y Navarra, que crecerán un 7,5 % y un 6,9 %, respectivamente.