Los dulces alicantinos, entre los más solventes del país
La provincia es la segunda de España con mayor número de compañías dedicadas a la transformación de azúcar o cacao
Alicante no solo puede presumir de ser la cuna del turrón o de contar con algunas de las chocolateras con más solera y más importantes del país. La provincia también puede vanagloriarse de que sus empresas se encuentran entre las más solventes de este sector en toda España.
Al menos así lo recoge el informe que Insight View elaborado por Iberinform, que analiza la composición y la situación en que se encuentra la actividad de la fabricación de dulces.
En total, la consultora señala que en España hay un tejido empresarial de medio millar de empresas cuya principal misión es transformar el cacao y el azúcar en productos de confitería.
Aunque las mesas de millones de hogares se llenarán en estas fechas de turrones y mazapanes, la categoría de los dulces navideños apenas representa la punta del iceberg del valor de la producción anual de la industria.
Empresas grandes
En comparación con otros negocios, este sector muestra una fuerte concentración, con un 22% del tejido compuesto por medianas y grandes empresas. En cuanto a su dispersión geográfica, los fabricantes de dulces se concentran en las provincias de Barcelona (15% de las empresas), Alicante (8%), Sevilla (6%), Murcia, Madrid y Valencia (5%), y Córdoba (4%).
Teniendo en cuenta las provincias cuyo peso representa al menos el 3% del sector, la ratio de empresas en riesgo elevado de incumplir sus pagos está por encima de la media -que se sitúa en el 18 %- en Madrid (29%), Málaga (27%), Sevilla (26%), Valencia (24%), Barcelona y Asturias (21%) y Murcia (19%). Por el contrario, las mejores ratios se registran en Córdoba (6%) y Alicante (10%).
El 40% de las empresas del sector cuenta con más de 25 años y un 58% más de 15. La antigüedad es un factor relevante en el riesgo de crédito del sector: entre las empresas que se encuentran en su primera década, el 33% se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Este porcentaje cae sensiblemente, hasta el 14%, entre las empresas entre los 11 y los 25 años y al 10% entre las de más de 25.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Mazón y Toni Pérez comen en Benidorm mientras el PP busca orden en plena transición
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo