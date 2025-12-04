Los dulces alicantinos, entre los más solventes del país

Alicante no solo puede presumir de ser la cuna del turrón o de contar con algunas de las chocolateras con más solera y más importantes del país. La provincia también puede vanagloriarse de que sus empresas se encuentran entre las más solventes de este sector en toda España.

Al menos así lo recoge el informe que Insight View elaborado por Iberinform, que analiza la composición y la situación en que se encuentra la actividad de la fabricación de dulces.

En total, la consultora señala que en España hay un tejido empresarial de medio millar de empresas cuya principal misión es transformar el cacao y el azúcar en productos de confitería.

Aunque las mesas de millones de hogares se llenarán en estas fechas de turrones y mazapanes, la categoría de los dulces navideños apenas representa la punta del iceberg del valor de la producción anual de la industria.

Empresas grandes

En comparación con otros negocios, este sector muestra una fuerte concentración, con un 22% del tejido compuesto por medianas y grandes empresas. En cuanto a su dispersión geográfica, los fabricantes de dulces se concentran en las provincias de Barcelona (15% de las empresas), Alicante (8%), Sevilla (6%), Murcia, Madrid y Valencia (5%), y Córdoba (4%).

Producción de turrón en la fábrica de Antiu Xixona, de archivo. / RAFA ARJONES

Teniendo en cuenta las provincias cuyo peso representa al menos el 3% del sector, la ratio de empresas en riesgo elevado de incumplir sus pagos está por encima de la media -que se sitúa en el 18 %- en Madrid (29%), Málaga (27%), Sevilla (26%), Valencia (24%), Barcelona y Asturias (21%) y Murcia (19%). Por el contrario, las mejores ratios se registran en Córdoba (6%) y Alicante (10%).

El 40% de las empresas del sector cuenta con más de 25 años y un 58% más de 15. La antigüedad es un factor relevante en el riesgo de crédito del sector: entre las empresas que se encuentran en su primera década, el 33% se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Este porcentaje cae sensiblemente, hasta el 14%, entre las empresas entre los 11 y los 25 años y al 10% entre las de más de 25.