Incertidumbre en la uva del Vinalopó a las puertas de la campaña navideña

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se enfrenta a una campaña navideña marcada por la incertidumbre, toda vez que la fuerte presencia de producto importado en los mercados ha estado frenado las ventas en la primera parte de la temporada. La desestacionalización del consumo de uva por este mismo motivo, así como una disminución del consumo de productos frescos en general, se encuentra detrás también de esta ralentización.

La DOP ha hecho balance de la primera parte de la campaña de uvas tempranas de 2025, la cual ha estado marcada por un funcionamiento deficiente de los principales mercados nacionales. Según explican, durante los meses iniciales de cosecha y comercialización, las ventas han avanzado con una lentitud inusual, lo que ha generado preocupación entre los productores y comercializadores.

Recolección de uva embolsada en una finca del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

Esta situación podría obedecer, entre otros factores, a una fuerte presencia de uvas importadas tanto desde el hemisferio sur como de otros países productores de Europa, y también a una disminución del consumo de productos frescos en general y a la desestacionalización del consumo de uva que ha tenido lugar en los últimos años en particular.

Esta última cuestión preocupa especialmente al consejo regulador, puesto que un producto fresco como el de la uva del Vinalopó, amparado por una Denominación de Origen Protegida, está tradicionalmente vinculado al calendario de producción agrícola, por lo que esta desestacionalización requiere, entre otras cosas, de mayores esfuerzos promocionales para que el consumidor final reconozca la temporalidad y el valor de la misma en el consumo de productos frescos como la uva de mesa.

Las características bolsas garantizan la calidad del producto. / AXEL ALVAREZ

A pesar de este inicio complejo, el sector ya ha comenzado la campaña de variedades tardías, con especial atención a la uva aledo, la variedad más emblemática de la Navidad y uno de los símbolos de identidad de la DOP. Esta variedad, explican desde el consejo regulador, es la más tardía en ser cosechada en el hemisferio norte, gracias, entre otras cosas, al sistema de embolsado, que garantiza una maduración natural, un color característico y un sabor auténtico y diferenciado, que la convierte en una referencia imprescindible en las celebraciones navideñas, sobre todo en Nochevieja.

Diez mil empleos

La producción acogida a la DOP es cultivada y acondicionada únicamente en el territorio amparado, que comprende los términos municipales alicantinos de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana. Además, las variedades de uva amparadas por la Denominación de Origen (un total de siete, todas ellas con semillas) cubren el período que va desde finales del mes de agosto, con las variedades más tempranas (victoria e ideal), pasando por el ecuador de la campaña con variedades como red globe, Doña María o Dominga, hasta la mitad del mes de enero con la variedad más tardía: aledo, emblemática de la Navidad.

En el conjunto de la campaña, la producción y comercialización de la uva del Vinalopó con DOP genera alrededor de 10.000 puestos de trabajo directo, lo cual es un impacto determinante en la economía del territorio en el que se produce. El año pasado el valor de la producción inscrita en la DOP ascendió a 39,5 millones de euros, cifra que no se sabe si se podrá alcanzar esta campaña.