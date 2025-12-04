Más juguetes esta Navidad: el sector espera aumentar las ventas un 2,5 %

La industria juguetera, con fuerte implantación en la provincia de Alicante, vuelve a la senda del crecimiento tras dejar atrás un complicado 2024 en el que las ventas se resintieron. La situación ha cambiado y el sector anticipa un ejercicio 2025 positivo, apoyado en el buen comportamiento del mercado interior en los once meses que llevamos del año y en el ligero aumento de las exportaciones del 0,21 %. Según los datos hechos públicos este jueves por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), y a expensas de lo que pueda suceder en la campaña de Navidad, la previsión es la de crecer en torno al 2’5 %.

De cumplirse este vaticinio, supondría revertir la caída de facturación registrada en el 2024, lo que el sector atribuye al esfuerzo permanente por adaptarse al mercado y contener los precios de los juguetes. En este sentido, en el transcurso de la rueda de prensa la AEFJ ha destacado el contraste entre el IPC actual del 3,1 % y el específico del juguete que registra una caída del -0,6%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que supone que las familias puedan acceder a los productos más demandados sin grandes variaciones de precio.

Niños jugando en la ludoteca del instituto tecnológico AIJU, de Ibi. / Juani Ruz

Por otra parte, según datos de la consultora Circana, el precio medio del juguete se mantiene estable, en torno a los 18 euros en el total del año y a los 23 euros en el periodo de máxima venta (diciembre). En cuanto al gasto por niño año, se situó en 2024 en 11,5 juguetes y 195 euros, lo que fue un logro teniendo en cuenta que la reducción de la población infantil de edades entre 0 a 12 años ha sido de un millón de niños desde 2012. Muy lejos queda el consumo por niño/año de países del entorno, como por ejemplo Francia, que fue en 2024 de 359 euros.

Competencia desleal

El sector, por otro lado, reclama la atención sobre la proliferación de la competencia desleal provocada por la hiperregulación y la ineficiencia del marco legal para hacerla cumplir, en dos aspectos, como son las copias y los juguetes inseguros.

La EUIPO, según se ha hecho constar, cifra las pérdidas de facturación del sector español, por copias y falsificaciones, en el 11,1 %, lo que supone 113 millones de euros, mientras que en la Unión Europea es del 8,7 %, lo que equivale a 1.022 millones. Además, está práctica reduce 235 y 3.608 empleos, respectivamente.

Fabricación de juguetes en las instalaciones de la empresa Injusa. / Juani Ruz

Por otro lado, han apuntado, el vacío legal en toda la UE, que no responsabiliza a las plataformas online sobre la seguridad de los productos que venden por cuenta de terceros no comunitarios provoca, según el estudio que ha realizado la Asociación Europea TIE, que el 96 % de los juguetes disponibles en estas plataformas incumplen la legislación de seguridad, y el 86 % suponen un riesgo grave para la salud de los niños.

Tendencias

La AEFJ ha aprovechado para presentar los juguetes galardonados con el “Premio a Mejor Juguete 2025”, un reconocimiento anual que refleja la capacidad innovadora del sector y su compromiso con un juego más consciente y adaptado a las nuevas sensibilidades sociales.

Este año vuelven a destacar los juguetes con valores, como la nueva Barbie con diabetes, diseñada para fomentar la inclusión y visibilizar realidades cotidianas de muchos niños, o un juego orientado a prevenir el acoso escolar desde la primera infancia. Junto a estas propuestas, conviven categorías tradicionales —acción, manualidades, construcción o imitación— que demuestran que los clásicos siguen plenamente vigentes y continúan generando interés tanto en familias como en nuevos públicos.

“Este año, cerca del 30% del catálogo del sector son novedades, lo que demuestra el enorme esfuerzo de las empresas por innovar, anticiparse a las tendencias y responder a un consumidor que cambia muy rápido", ha señalado Marta Salmón, presidenta de la AEFJ, quien ha añadido que "la industria del juguete evoluciona continuamente, integrando nuevas narrativas y valores sin renunciar a la esencia del juego. Esta capacidad de renovación constante es clave para mantener un mercado dinámico y competitivo, capaz de conectar con las familias y también con las nuevas generaciones de adultos que vuelven a acercarse al juguete”.

Asimismo, Marta Salmón, ha señalado que “invertir en un juguete no sólo es invertir en diversión y entretenimiento para el que lo recibe, sus beneficios son más amplios”. Subrayando, en este sentido, que “en el caso del niño, el juguete es una herramienta de aprendizaje y desarrollo. En el caso de un adulto es una herramienta de socialización, creatividad y relajación. Y sin duda, en ambos casos, es una herramienta de bienestar.”