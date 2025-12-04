La alicantina PCEX se alza con el premio de Cepyme de "Empresa del año"

La compañía PCEX suma un nuevo reconocimiento. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) le entregó anoche en Madrid como "Empresa del Año". El grupo alicantino especializado en el comercio internacional de recambio de automoción, aunque ha abierto nuevas divisiones de negocio en los últimos años. El premio pone en valor su papel en la "dinamización del sector automotriz y su capacidad para desarrollar un modelo de negocio basado en la tecnología propia, la internacionalización y el talento interno". En palabras de su fundador y CEO, David Santiago, este galardón “es un honor que recogemos en nombre de todo el equipo, un impulso que nos recuerda que el esfuerzo colectivo, la ambición y la visión compartida son la base de cualquier avance”.

Para el empresario alicantino, el premio refleja el espíritu que ha guiado el crecimiento de la compañía desde sus inicios. Desde su creación en 2012, PCEX ha ampliado su catálogo hasta superar los 20 millones de referencias y ha desarrollado herramientas tecnológicas propias que optimizan la compra, la logística y la gestión de stock. Desde la empresa, destacan su comparador inteligente de precios conectado a proveedores en tiempo real, que reduce en un 90 % el tiempo dedicado a comparativas manuales y aumenta la competitividad de forma directa.

En 2024, la empresa realizó una de sus mayores inversiones en I+D+i, que por parte de la compañía se señala como causa directa del crecimiento del comercio electrónico, que "ya supone el 60 % de la facturación total". No obstante, el eje más evidente de su proyección es el capítulo de internacionalización. En 2024, la compañía exportó el 97,73 % de su facturación total, alcanzando los 43,3 millones de euros y ampliando su presencia a más de 40 países en cuatro continentes.

David Santiago, segundo por la izquierda, durante la recogida del premio anoche en Madrid. / INFORMACIÓN

Más empleo

Los datos también miran hacia la captación de talento, pues la compañía incrementó su plantilla un 50 %, con el 100 % de contratos indefinidos. "La empresa destaca especialmente en igualdad salarial: en departamentos comparables, las profesionales mujeres perciben una remuneración igual o superior a la de sus compañeros, con diferencias positivas de hasta el 7 %. Además, la incorporación de talento femenino creció un 44 % en apenas un año", apuntan. Además, se ha puesto especial enfoque en la formación.

En materia de sostenibilidad, PCEX asegura que está realizando avances en la "certificación Zero Waste y destaca por su compromiso con los pagos responsables, reduciendo su plazo medio a proveedores".

Uno de los hitos más significativos ha sido su impulso del proyecto Tera Batteries, empresa perteneciente al mismo holding empresarial Se trata de una iniciativa integrada en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana que se centra en el diagnóstico, la valorización y la reutilización de baterías de litio procedentes de vehículos eléctricos, fomentando la economía circular y reduciendo la generación de residuos peligrosos. Además, Tera fabrica sistemas de almacenamiento energético y baterías de movilidad eléctrica, contribuyendo a la creación de soluciones sostenibles para la industria. Un proyecto que posiciona al grupo como un actor relevante en el desarrollo industrial emergente vinculado a la movilidad sostenible y a la descarbonización del sector.