Valencia se consolida como capital tecnológica con la entrada de Inneürope en el Consejo Europeo de Innovación

Valencia da un nuevo paso en su ambición por situarse en el mapa europeo de la innovación. Inneürope, el hub internacional con sede en la ciudad, ha sido incorporado como partner oficial del Consejo Europeo de Innovación (CEI), el programa estrella de la Comisión Europea para impulsar tecnologías disruptivas de alto impacto.

La homologación, oficializada el 1 de diciembre, supone que la entidad valenciana pasa a formar parte del reducido grupo de organizaciones reconocidas para ofrecer Business Acceleration Services (BAS) a startups tecnológicas financiadas por el EIC.

"Nos sentimos muy orgullosos de convertirnos en partner del EIC, porque nos permite ampliar nuestra misión: apoyar a startups y pymes deep-tech en su crecimiento, internacionalización y acceso a financiación e infraestructuras de primer nivel", afirma Elena Femenía, CEO de Inneürope.

Un respaldo europeo que refuerza el papel de Valencia

El CEI canaliza subvenciones, inversión en capital y programas avanzados de aceleración. Entre ellos destaca EIC ACCESS+, que ofrece cofinanciación de hasta 60.000 euros a compañías beneficiarias o con el sello Seal of Excellence (sello de calidad otorgado a propuestas de proyectos de startups y pymes).

Con su entrada en esta red, Inneürope se integra en el catálogo oficial de servicios del organismo, potenciando la visibilidad internacional de la Comunidad Valenciana como polo deep-tech.

El hub participa en sectores como inteligencia artificial, fintech, sostenibilidad, industria avanzada y biotecnología, áreas estratégicas para Europa. Femenía subraya que "la IA está transformando la competitividad de las empresas, y nuestra labor es acompañarlas en su adopción y acceso a financiación".

En los últimos años, Inneürope ha formado a más de 10.000 profesionales en materia de ayudas europeas, innovación y estrategias de IA.

El puente con Latinoamérica y Asia

Aunque su sede está en Valencia, la actividad de Inneürope es global. Según Femenía, "trabajamos mucho más fuera de Valencia que dentro, especialmente en Europa, Latinoamérica y Asia". El hub ha acompañado a entidades financieras latinoamericanas en sus procesos de innovación fintech (finanzas digitales) y colaboró en la instalación en Valencia del Banco Asiático de Desarrollo.

Esta dimensión internacional es uno de los elementos que más valora Bruselas: su capacidad para conectar talento europeo con corporaciones y mercados emergentes. También destaca su software WeGrant, que utiliza IA para identificar ayudas públicas y mejorar la redacción de propuestas.

Próximos pasos

Inneürope participará desde ya en programas de aceleración del CEI, impulsando eventos de matchmaking, proyectos colaborativos y servicios para que startups españolas puedan "escalar más rápido, con más financiación y con más conexiones internacionales", explica su CEO.

La incorporación del hub valenciano al CEI consolida la estrategia de Valencia de posicionarse como un núcleo europeo de tecnología científica, atrayendo inversión, talento y proyectos deep-tech hacia la región.