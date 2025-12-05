Alicante suma y sigue: 4.013 nuevas empresas desde el inicio del año

Buen balance de creación de empresas en Alicante cuando está a punto de finalizar 2025. Y es que la provincia contabiliza en estos momentos 4.013 sociedades más que hace un año, al aumentar las constituciones un 8,48 %. También las disoluciones han crecido, en este caso en un 8,68 %, pese a lo cual la diferencia es claramente favorable en lo que respecta a la puesta en marcha de nuevos negocios. Las firmas relacionadas con la hostelería, la construcción y los alojamientos son las que más se han incrementado, frente a las de calzado, textil y agricultura, que sufren leves retrocesos.

El Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial de Experian ha hecho públicos los datos relativos al mes de noviembre, los cuales constatan que la provincia de Alicante mantiene un buen dinamismo en lo que respecta al crecimiento de sociedades. Así, desde el inicio del año se han constituido en este territorio 6.267 nuevas empresas, lo que representa un incremento del 8,48 % frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

La hostelería es el sector que más negocios gana en la provincia. / MATIAS SEGARRA

Todo en un contexto en el que también ha habido disoluciones, 2.254 en concreto, en lo que supone también una subida del 8,68 %. Cabe destacar, asimismo, que en estos primeros once meses de 2025 también se han presentado 379 concursos de acreedores, lo que representa un crecimiento más destacado, en este caso del 46,33 %.

El balance, en cualquier caso, es claramente positivo a favor de las constituciones, toda vez que en la actualidad se contabilizan 4.013 empresas más que en noviembre del año pasado, situándose en la actualidad por encima de las 62.000.

Con relación a los sectores que han ganado más sociedades, destacan los incrementos registrados por actividades que, o bien requieren de poca inversión para su puesta en marcha, o bien están vinculadas a sectores que ahora mismo cuentan con una notable actividad. Así, los servicios de comida y bebidas son los que más tiran, por el impulso del turismo, seguidos a continuación por la construcción y las actividades inmobiliarias, en un momento de amplio dinamismo por la alta demanda de viviendas y sus elevados precios. Los servicios de alojamiento, por otro lado, también muestran un crecimiento sostenido, en una dinámica que también tiene mucho que ver con el movimiento turístico.

Las actividades inmobiliarias, como las agencias, también crecen. / Jose Navarro

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que pierden empresas, figuran los negocios relacionados con la industria del calzado y del textil, que no acaban de coger velocidad de crucero en medio de un contexto internacional marcado por la inestabilidad y el estancamiento del consumo. La agricultura también pierde algunas razones sociales, algo que tiene que ver con las oscilaciones en las cosechas y la cotización de los productos.

Nacional

El incremento de las constituciones de empresas en la provincia de Alicante se sitúa por encima del crecimiento registrado a nivel nacional, donde porcentualmente ha sido del 5,8 %, lo que equivale a 116.135 nuevas firmas. Todo ello con Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana a la cabeza.

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos es el sector con mayor número de sociedades constituidas en lo que va de año, seguido por construcción y las actividades inmobiliarias, en línea estos dos últimos con lo ocurrido en territorio alicantino.

Las disoluciones, por su parte, siguen creciendo, con 55.677 compañías que han echado la persiana en estos primeros once meses de 2025, en lo que supone un aumento del 2,3 %. También los concursos de acreedores van al alza, un 4,8 %, al haberse contabilizado 5.825.