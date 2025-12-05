La eldense Incom ya factura 111 millones con sus kits para fabricar palas eólicas

Pocas personas pueden imaginar que muchos de los molinos de los grandes parques eólicos del Mar del Norte o de las costas estadounidenses están fabricados con los componentes que suministra una empresa alicantina. En concreto, la eldense Incom, que acaba de cerrar el mejor ejercicio de su historia, tras prácticamente haber duplicado sus ventas en tan solo cinco años. Un hito que ahora pretende repetir con su nuevo plan estratégico.

De acuerdo con los balances que la multinacional ha remitido al Registro Mercantil, el grupo presidido por Carlos Vidal cerró el pasado ejercicio con casi 112 millones de cifra de negocio, tras crecer un 15 %. Una evolución que tiene más mérito si se tiene en cuenta que se produjo en un entorno de "mercado plano", lo que significa que ganaron cuota de mercado a sus competidores, como resalta su directo general, Luis Azorín.

Una evolución que el ejecutivo atribuye al giro estratégico que ha dado la firma en los últimos años, en los que ha pasado de ser un simple fabricante a incluir entre sus servicios el asesoramiento en el desarrollo y el diseño de las palas eólicas y el resto de estructura de los molinos para los que fabrican componentes.

Una colaboración que le ha permitido ganar la confianza de los principales productores de molinos de viento de todo el mundo, como son Siemens-Gamesa, Vestas o General Electric.

Kits industriales

En concreto, Incom fabrica y modela las distintas piezas y materiales necesarios para construir las palas de esos molinos. Unas piezas que la compañía empaqueta en kits que remite a sus clientes para que, posteriormente, estos se encarguen de ensamblarlos y dar la forma final a cada parte de estas estructuras.

La fábrica de Incom en Elda, en imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Buena parte de su producción se destina para los grandes parques eólicos -muchos de ellos off shore, es decir, parques marinos- que se construyen en los países nórdicos, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

De esta forma, según consta en sus cuentas, sus ventas se repartieron el año pasado en 25,8 millones de euros en el mercado nacional, otros 47,5 en otros países comunitarios y 38,5 millones en exportaciones fuera de la Unión Europea.

Un negocio que la compañía atiende desde las dos fábricas que tiene en España -en su Elda natal y en Albacete-, o las que también posee en Polonia, Marruecos o la India, lo que le permite cubrir la demanda a nivel mundial.

Más capacidad

La firma está en pleno proceso de ampliación de sus instalaciones, como ocurre en Elda, donde han comprado una nueva nave y la están acondicionando para disponer de más líneas de producción, según explica Luis Azorín. Además, el grupo también ampliará sus fábricas en Polonia y la India, según el ejecutivo.

Una de las líneas de producción de Incom. / AXEL ALVAREZ

A este respecto, el plan estratégico de Incom prevé alcanzar una facturación de entre 180 y 200 millones de euros en un plazo de cinco años, lo que supondría volver prácticamente a duplicar su tamaño en ese plazo.

A lo largo del año pasado, el grupo empleó a una media de 1.081 trabajadores, según sus balances, lo que supone 238 más que en el ejercicio anterior, lo que da una idea de la buena evolución del negocio.