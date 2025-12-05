Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Higinio Marín: «El patrimonio se trabaja, se transmite y se cultiva, igual que un jardín»

El conocido filósofo, antropólogo y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU cerró el pasado jueves el 50 aniversario de GSM&B con la conferencia «El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro»

Higinio Marín, rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&amp;B, durante su intervención el pasado jueves.

Higinio Marín, rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&B, durante su intervención el pasado jueves. / Áxel Álvarez

Estefanía P. Jaime

El 4 de diciembre, GESEM, ahora GSM&B, cerró su 50 aniversario con una jornada que dejó un eco de reflexión profunda sobre cómo se entiende hoy la riqueza y el papel de la empresa en la creación de futuro. Bajo el título «El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro», la sesión reunió a cerca de un centenar de personas en el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas de Elche, un espacio elegido para reforzar la idea central del encuentro: que «la riqueza —bien entendida— funciona igual que un jardín: se cultiva, se protege, se trabaja con respeto al tiempo y al entorno».

El protagonista de la tarde fue el doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín, que ofreció una intervención de marcado carácter humanista. Su mirada se centró en la empresa, el trabajo y el crecimiento económico entendidos como algo que se cultiva y se proyecta hacia las generaciones futuras. Desde esa base, desarrolló conceptos como «El Jardín como metáfora de la riqueza», «Productividad y dignidad humana», «Patrimonio y moralidad» o el «Papel de la empresa familiar como estructura que garantiza continuidad».

Durante su intervención, Marín subrayó una idea clave: «La propiedad no deber ser un objetivo final sino un medio para generar estabilidad y continuidad», planteando la empresa familiar como ejemplo paradigmático desde donde «el patrimonio se trabaja, se transmite y se cultiva, igual que un jardín».

Este enfoque permitió abrir el debate hacia cuestiones que atraviesan hoy el desarrollo económico: la productividad sostenible, la protección del patrimonio, la cultura del ahorro no especulativo y el sentido moral y social de la riqueza. También se puso el acento en el papel del heredero como «cuidador» del jardín y en la necesidad de fomentar en España un ahorro consciente y una cultura del trabajo donde se respete la condición humana ante una «inminente necesidad de equilibrar productividad, derechos laborales y bienestar».

Cerca de un centenar de personas se reunieron en el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas de Elche. / Áxel Álvarez

La socia ejecutiva de GSM&B, Laura Vicente, reforzó esta visión en su intervención: «En un momento en el que el papel de la empresa y la construcción de futuro adquieren un valor esencial, reflexionar sobre el sentido del trabajo y el crecimiento empresarial se vuelve imprescindible». Añadió además: «La propiedad no es un fin en sí mismo (comparado con las cotizadas y los fondos de inversión) sino que es el medio por el que una comunidad crece y se mantiene a lo largo de la historia. Y las empresas familiares son el ejemplo más claro de cómo la propiedad y la unión de ese tejido familiar permite la supervivencia».

La jornada concluyó con una reflexión que sintetiza el espíritu del encuentro. Desde GSM&B se insistió en la importancia del apoyo al crecimiento empresarial desde el ahorro para la protección del patrimonio familiar y corporativo, elemento clave para garantizar la continuidad más allá de la primera generación. Tal y como recordó Vicente: «Porque el heredero (sea familiar o interno de la compañía) tiene el deber moral de hacer crecer esa compañía garantizando así su supervivencia en el tiempo y para dar continuidad y seguridad a los empleados que a lo largo de tiempo pudieran trabajar allí».

Con este acto, GSM&B puso el broche final a un año completo de actividades con las que ha querido compartir con la sociedad su medio siglo de historia. Un cierre que, igual que el jardín del que se habló, invita a seguir cultivando futuro.

