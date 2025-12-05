Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante

Cambios importantes en el mercado inmobiliario alicantino. A pesar de que las cifras siguen en niveles históricamente elevados, durante el segundo trimestre de este año se produjo una contracción del 9,4 % en el número de viviendas que los extranjeros compraron en la provincia, lo que podría indicar que el boom registrado en este segmento tras la pandemia habría tocado ya su techo.

Además, esta ralentización en las ventas llega acompañada de la consolidación del cambio que se ha producido en el liderazgo del mercado, donde por segundo trimestre consecutivo ya no son los británicos los que más operaciones protagonizan en la Costa Blanca. Algo inédito hasta la fecha.

En su lugar, ahora son los holandeses los que ocupan ese lugar y cada vez a mayor distancia de los anteriores, de acuerdo con los últimos datos recopilados por el Colegio Notarial de Valencia.

En total, durante el segundo trimestre del año los extranjeros adquirieron 7.875 viviendas en la provincia frente a las 8.697 del mismo periodo de 2024, lo que supone un 9,4 % menos. Con esta cifra, el número de operaciones de conjunto del primer semestre del ejercicio queda en 15.305, un 4,5 % menos.

Bloques de apartamentos en Benidorm. / David Revenga

Una tendencia que, según el vicedecano del colegio, el alicantino Gaspar Peral, se habría consolidado en los meses posteriores. "Al menos en mi notaría, sí se aprecia un descenso del número de operaciones por parte de extranjeros", señala el fedatario público que, en cualquier caso, también destaca que la provincia sigue liderando este negocio en España, al concentrar el 20,4 % de todas las compraventas internacionales contabilizadas en el país.

Más dinero

En términos de negocio, las cifras que mueven estas transacciones incluso se ha incrementado, ya que la subida de precio compensa sobradamente la reducción del número de inmuebles vendidos. En concreto, mientras que el importe total de las transacciones contabilizadas entre enero y junio de 2024 sumó 2.985 millones de euros, en el primer semestre de este año se superaron los 3.300 millones.

De esta forma, la primera mitad del año se cierra con un precio medio por vivienda que compraron los extranjeros de 218.574 euros, un 18 % más que hace un año. En comparación, los compradores nacionales gastaron 143.160 euros, una cantidad bastante más moderada.

En cuanto a la evolución por nacionalidades, sin duda lo más relevante es ese cambio en el liderazgo. Por un lado, porque consolida la pérdida de peso de los clientes británicos, que han pasado de protagonizar casi 5.000 operaciones en 2018, a cerrar el año pasado con 3.594, casi un 30 % menos. Un descenso que ha continuado en 2025, en el que los súbditos de Carlos III han escriturado 1.684 casas en la Costa Blanca, un 7,3 % menos.

Una situación que desde el sector vinculan, más allá de los posibles efectos del Brexit, con la mala situación económica que atraviesa este país. Tampoco hay que perder de vista la subida de precios que se ha registrado en muchos de sus destinos favoritos en la provincia, sobre todo si se tiene en cuenta que los compradores de esta procedencia suelen ser de clases medias y populares, con menor poder adquisitivo que la mayoría de clientes que llegan de otros destinos europeos, que suelen ser de clases más elevadas

Urbanizaciones en la costa de Orihuela. / Tony Sevilla

No obstante, cabe señalar que no son la única nacionalidad donde se produce un descenso de las operaciones. También cae, por ejemplo, la cifra de compradores belgas, que firmaron 1.397 operaciones, un 9,1 % menos; al igual que sucedió con los franceses (626 compraventas, un 12,3 % menos; o, en menor medida, con alemanes (1000 operaciones, un 1 % menos) o suecos (725, un 0,9 % menos).

Países del Este

Más llamativa resulta la caída de ucranianos, polacos y otras nacionalidades del este, que se habían disparado a raíz de la invasión rusa del primero de estos países y que parece que tiende a normalizarse, a pesar de que el conflicto sigue más vivo que nunca.

Aun así, se mantienen entre las primeras posiciones entre los clientes internacionales del inmobiliario alicantino. En concreto, los polacos son los cuartos más numerosos, con un total de 1.224 viviendas compradas en el primer semestre, un 22 % menos; mientras que los ucranianos suman 780 viviendas, un 7 % menos.

Y lo mismo ocurre con los propios rusos, que también se habían mantenido bastante activos en la Costa Blanca, a pesar de las restricciones impuestas como represalia por la invasión de Ucrania. Entre enero y junio compraron 360 inmuebles en la provincia, un 28 % menos.

Suben

Entre las nacionalidades que compraron más casas que el año pasado aparecen casos como el de Argelia (434 operaciones, un 24 % más, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas; Irlanda, con 470 casas compradas, un 2,3 % más, o Rumanía, que suma 515 viviendas, un 11,2 % más.

No obstante, la evolución más significativa es la que experimentan los compradores holandeses, que encadenan dos trimestres como los más numerosos de la Costa Blanca, con 1.879 viviendas en total, un 18 % más.

Curiosamente, desde el sector vinculan este aumento de las compras en Alicante con las restricciones que muchas ciudades y el propio gobierno de los Países Bajos están imponiendo para frenar el precio de las casas, ante la grave crisis habitacional que también se vive allí. Unas restricciones que limitan la compra de viviendas como segundas residencias o para invertir.

Esto estaría desviando a muchos inversores neerlandeses a optar por traer su dinero a España para comprar propiedades aquí.