El negocio de las mascotas crece por la mayor "humanización" de servicios y productos

Durante todo el fin de semana, Fira Alacant será el fiel reflejo de cómo el mundo de la mascota ha crecido en los últimos cinco años. Dos pabellones llenos de expositores y espacios para las actividades que se han organizado en esta nueva edición, una de las veteranas de España y que sitúa a la provincia de Alicante en un sector que vive una transformación inédita tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal de 2023. En concreto, los amantes de los animales tienen durante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre un programa que incluye desde los salones de adopción, las "pulseritas de la amistad perruna, los adornos navideños con huellas o los juguetes para gatos".

Desde el recinto ferial, avanzan la presencia de 37 stands comerciales con productos para mascotas que incluyen aspectos como la alimentación, higiene o accesorios; 40 protectoras de animales participando en el VII Salón de la Adopción y más de 2.500 perros en las exposiciones organizadas por la Sociedad Canina de Alicante. Su presidente Salvador Serrano es uno de los mejores conocedores del certamen. "En los últimos siete años, ha crecido bastante o mucho todo lo que rodea al mundo de la mascota", comenta.

Para explicar la evolución que se ha vivido en la provincia alicantina, Serrano pone dos ejemplos. "En la propia feria, que ya vamos por la 49.ª edición internacional y la 78ª nacional, antes apenas teníamos cuatro o cinco patrocinadores, hoy se puede ver un recinto lleno", señala. El otro caso es la apertura de grandes tiendas en zonas comerciales o industriales de la ciudad y que antes eran impensables". Para el presidente de la sociedad, la normativa ha ayudado a concienciar y ha cambiado el enfoque de cuáles son las necesidades y las obligaciones con las mascotas; pero es evidente que las empresas están captando todo ese cambio.

Perros pequeños

Por otra parte, Expomascotas opera como un escaparate para acercarse a la adopción y a la tenencia de animales. Salvador Serrano comenta que la feria también se ha convertido en una ventana para las personas que piensan en incorporar una mascota a la familia, pues el salón de exhibición ofrece hasta 15 "rings". Se pondrán ver monográficos por razas y en el que están inscritos unos 2.500 caninos. "El 30 % son de fuera, principalmente Italia, Francia y Portugal" y es que para ser un campeón internacional es obligatorio contar con, al menos, 3 títulos de diferentes países.

La estimación de censo de perros en la Comunidad Valenciana es de 791.811 y, el de gatos, de 630.718

Al relatar la relación de razas, el presidente de la Sociedad Canina de Alicante rechaza que se pueda hablar de "modas". "Es independiente. Lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que cada vez más se opta por tener perros pequeños, de menos de cinco kilos". Así apunta como popular en la actualidad a los Teckel, conocidos como salchicha.

Más diversidad

Traducir todo este contexto en números es una labor complicada. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC) y la Asociación Navional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) son las dos entidades que realizan una aproximación. Esta última es de las pocas que cuentan con datos disgregados y actualizados. La estimación de censo de perros en la Comunidad Valenciana es de 791.811 y, el de gatos, de 630.718, según el estudio de Censos que realiza junto a Veterindustria. Ambos representan más del 80 % de las mascotas y a partir de este punto, se abre todo el abanico.

Un dibujo de una mascota realizado en una jornada en Elche. / AXEL ALVAREZ

"Todas las estadísticas se están creando ahora. Lo que ha ocurrido es una mayor especialización, donde se diferencia, por ejemplo entre el veterinario de ganadería o otro más urbano más enfocado al mercado detallista (Petshop)", explica Ignasi Solana, secretario general de AEDPAC. En este sentido, Solana añade que "las cifras que exponemos son estimaciones porque tenemos la dificultad añadida de que cada comunidad autónoma tiene su ley y eso dificulta una clasificación normalizada".

Más de 2.500 perros participan en las exposiciones caninas

En su opinión, "el comercio se está conformando como punto multiservicio. En la alimentación, se puede ver una mayor diversidad humana" y cita como ejemplo que frente a los piensos tradicionales ahora se puede encontrar comida específica para posoperatorio. En el caso de otro negocio visible como las peluquerías caninas, sostiene que es el mismo efecto de humanización en los servicios y productos. La lista se completa con todo tipo de accesorios e incluso seguros.

Los últimos datos de los que dispone ANFAAC es que, en España, hay 12.358 empresas dedicadas al sector (en comparación con 8.000 en 2010). Estas incluyen distribuidores, fabricantes y minoristas, con una facturación media anual de 3,96 millones de euros. Las ventas son mayoritariamente nacionales (83%), aunque los fabricantes exportan un 23% de sus productos, principalmente a Portugal (31%), Francia (23%), Italia (9%) y Alemania (7%).