Las reservas hoteleras en Alicante bajan en el puente de la Constitución

El puente de diciembre es buen termómetro para la ocupación hotelera y los sistemas de reservas de Hosbec tienen confirmadas ya un 80 % de las plazas en Benidorm y un 65 % en la Costa Blanca para todo el puente. Para la patronal, hay que tener en cuenta que "comienza uno de los periodos de ocupación hotelera más interesantes también del periodo más bajo de la temporada turística marcado por el puente de la Constitución y de la Inmaculada". Además, y fundamental en los resultados es la duración del mismo.

"La posición de los días festivos en este calendario hacen que el puente sea de sólo tres días, de viernes a lunes, pero la coincidencia de este periodo con la celebración de la Maratón de Valencia hace que la ocupación hotelera en la Comunidad Valenciana arroje datos más que interesantes", ha señalado la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García. En este sentido, la celebración de la prueba se ha convertido en el principal reclamo para que la capital del Túria registre las mejores perspectivas. En concreto, la asociación fija un 85 % tanto en la provincia como en la ciudad de Valencia.

El balance que hace el sector es positivo, y ahora tiene la vista puesta en la promoción y los resultados de la campaña de Navidad. El atractivo de la Comunidad Valenciana para las fiestas navideñas también se va a dejar notar en la ocupación hotelera según marcan todas las previsiones adelantadas. De hecho recientemente, Hosbec puso el acento en la buena previsión de apertura para la temporada baja.

Previsiones ocupación hotelera en Benidorm y provincia de Alicante. / Fuente: Hosbec

Más aperturas en temporada baja

El informe del departamento de BigData de la patronal confirmó que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, una media del 86 % de las plazas permanecerá abierta y disponible, un dato que pone de manifiesto la capacidad del sector para prolongar la actividad incluso en los meses tradicionalmente más bajos en demanda.

La base del estudio se realiza sobre la disponibilidad de plazas de los 360 alojamientos asociados, una planta que suma 114.925 camas distribuidas en 278 hoteles, 61 bloques de apartamentos y 21 campings. Así, en el pormenorizado, se observa que los hoteles, que representan el grueso de la planta asociada tanto en número de establecimientos como en capacidad —con más de 75.800 camas—, mantienen disponible el 84,7 % de su oferta; mientras que los apartamentos turísticos presentan un nivel de disponibilidad ligeramente superior, del 87,5 %, y los campings alcanzan el 89,3 %, impulsados por la fuerte presencia de viajeros internacionales de larga estancia.

Entre los principales motivos detrás de los cierres programados destaca el 77,7 % por fin de temporada, seguido de las obras de mejora y mantenimiento (14,2 %); además, de las vacaciones del personal representan el 3,6 %, mientras que un 4,4 % se atribuye a otras casuísticas puntuales.