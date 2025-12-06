El Puerto de Alicante tendrá un sandbox regulatorio para probar innovaciones tecnológicas

Un espacio pionero donde probar innovaciones tecnológicas. Ese laboratorio es con el que va a contar el Puerto de Alicante, un sandbox regulatorio, el primero de la red portuaria de España, en el que empresas, centros tecnológicos y universidades podrán testar embarcaciones autónomas, drones, redes 5G o nuevos modelos logísticos todavía en fase de experimentación. Todo con el objetivo de facilitar el desarrollo de estas innovaciones y adoptarlas si resultan de interés y utilidad para el propio recinto portuario. La iniciativa ha partido de Alicante Port Innova y cuenta con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA), que está elaborando el marco jurídico. El sandbox, que se pretende que esté en marcha a principios del próximo año, está integrado en el proyecto SmartPort Alicante, que cuenta en su conjunto con un presupuesto de seis millones de euros.

Alicante Port Innova, entidad que se encarga de aterrizar empresas y proyectos de innovación en el conjunto del puerto, es la que ha impulsado la idea del sandbox. Según explica María José López, agente de Innovación del organismo, "pensamos que podría ser muy interesante contar con un entorno real de pruebas de innovaciones que después se puedan aplicar en el sector. Universidades, centros tecnológicos y empresas los tienen a nivel de laboratorio, pero precisan de espacios para poder experimentar y comprobar resultados".

Vista de la zona de contenedores del puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

A partir de ahí, añade, contactaron con el puerto, que es el que debe tramitar la iniciativa y que la ha acogido con gran interés. Así lo señala José Manuel Ramos, jefe del departamento de Innovación, quien destaca que puede reportar beneficios indudables al propio puerto. Según sus palabras, "se trata de realizar pruebas de innovaciones de todo tipo en un entorno controlado, desde barcos autónomos a drones, pasado por redes 5G, nuevos modelos logísticos o sistemas de monitorización de la calidad del agua, por poner algunos ejemplos. Por una parte ayudamos a los investigadores y, por otro, nos da la posibilidad de implementar los desarrollos que puedan sernos de utilidad".

En parecidos términos se expresa el presidente de la propia Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien subraya que el de Alicante va a ser el primer sanbox de estas características en la red de puertos del Estado. "Va a ser un paso importante más en nuestra apuesta por la innovación y la sostenibilidad a través de la generación de proyectos colaborativos. Además, las aplicaciones que puedan resultar de interés también podrán extrapolarse a otros puertos", enfatiza.

Yolanda Bustos, catedrática de la UA, elabora el marco jurídico. / INFORMACION

La creación del sandbox en el puerto constituye un desafío de notable relevancia y un precedente innovador, alineado con las directrices de la reciente Ley de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE el 4 de diciembre. En este sentido, la Autoridad Portuaria de Alicante, a instancias de Alicante Port Innova, ha encomendado su elaboración a Yolanda Bustos, catedrática de Derecho Civil de la UA, con la colaboración de Jorge Esteve, profesor de Derecho Administrativo de la misma Universidad.

El trabajo tiene por objeto definir las bases para un marco jurídico sólido y altamente garantista, que asegure plena seguridad jurídica en la implementación del espacio experimental. La iniciativa aspira a favorecer la implicación de los distintos grupos de interés en proyectos de carácter innovador desarrollados en este enclave. Asimismo, se prevé que este esquema pueda erigirse en modelo extrapolable para otros entornos logístico-portuarios.

Pese a la experiencia previa de la profesora Bustos en asesoramiento a centros de experimentación y entidades locales en la constitución de sandboxes, en esta ocasión la compleja normativa sectorial no siempre adaptada a iniciativas para implementar sistemas con inteligencia artificial o nuevos modelos digitales con la suficiente protección de los stakeholders, así como el singular régimen jurídico de la Autoridad Portuaria, han exigido un análisis especialmente riguroso.

SmartPort

Luis Rodríguez, por su parte, señala que esta iniciativa está conectada a SmartPort Alicante, un proyecto que cuenta con un presupuesto de seis millones de euros aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el propio puerto, En el mismo participan 38 entidades que han aportado 25 propuestas, siempre con el objetivo de propiciar la transformación digital del recinto portuario.

El proyecto se estructura en cuatro grandes retos. Una plataforma digital integral y gemelo digita para gestionar el puerto en tiempo real; un modelo energético alineado con la transición energética; sostenibilidad ambiental avanzada con sensorización y monitorización de emisiones y calidad del agua; y eficiencia operativa y de seguridad a través de monitorización batimétrica, sensorización de mueles y automatización de procesos.

En principio está previsto que el sanbox regulatorio pueda situarse en las inmediaciones del muelle 19, aunque todavía no ha sido concretado del todo.