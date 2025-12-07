Las estrategias de supervivencia de las empresas familiares alicantinas

La supervivencia de una empresa familiar no depende únicamente de su solidez económica o de su capacidad de innovar. La clave, como demuestra la experiencia de algunas de las compañías más consolidadas de Alicante, está en saber gestionar un relevo generacional lento, planificado y profundamente vinculado a la identidad del proyecto.

Ese fue el hilo conductor del foro organizado por 'activos', INFORMACIÓN y Prensa Ibérica en Alicante bajo el título "Economía de futuro, relevo generacional". Un evento en el que participaron representantes de las firmas Gioseppo, Nobo, Rolser y Erum, moderados por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica.

Cuatro voces, cuatro trayectorias y un punto común: la convicción de que la continuidad no surge por inercia, sino que exige construir mecanismos que permitan a la familia seguir siendo parte fundamental de la empresa sin frenar su evolución.

Diversificación

Un ejemplo de los diferentes enfoques de abordar este proceso de transición lo expuso el CEO del centro de empresas donde se celebró el acto, Nobo, Jorge Palacio. Aunque se trata del proceso más reciente y menos estructurado de los expuestos, su caso muestra una fórmula sencilla pero efectiva: repartir los negocios entre los hermanos en función de sus intereses y capacidades.

Su abuelo, Perfecto Palacio de la Fuente, fue impulsor de la terminal de contenedores del puerto de València. Sus hijos, Javier y Perfecto Palacio López, mantuvieron durante un tiempo varios negocios conjuntos, hasta que decidieron separar sus caminos. Ahora es este último el que ha decidido poner a cada uno de sus descendientes al frente de un proyecto diferente. Así, uno asumió la gestión del concesionario Porsche en Alicante, otro gestiona los apartamentos turísticos del holding familiar y Jorge lidera el centro de negocios Nobo.

Hemos tenido la suerte de que cada uno se dedique a una parte de la empresa Jorge Palacio — CEO de Nobo

"Hemos tenido la suerte de elegir", explicó. Para él, la fortaleza está en que los hermanos no compiten entre sí y que el fundador ha permitido la autonomía sin perder la conexión con el legado familiar.

El reto, admite, aparece en el trato con los trabajadores veteranos: "Muchos me han visto crecer y el respeto es distinto al que tenían hacia mi padre". Una situación común en las empresas familiares que, según reconoce, exige reforzar protocolos y roles para que la autoridad sea clara.

Accionistas "desde el minuto cero"

Esperanza Navarro Pertusa, directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa de Gioseppo, dio una visión más estructurada del relevo. La familia Navarro-Pertusa inició la transición hace catorce años, coincidiendo con los 70 años del fundador, José Navarro, que creó la empresa junto a su esposa y su hijo mayor cuando rondaba los 50.

La entrada progresiva del resto de hijos como accionistas "desde el minuto cero" marcó un estilo propio, muy enfocado en la cohesión. Con el crecimiento del grupo de calzado, surgió la necesidad de crear nuevos órganos que filtraran las decisiones antes de que llegaran a los espacios formales. Así nació el consejo asesor familiar, un punto intermedio entre el consejo de administración y el consejo de familia para tratar asuntos que mezclan estrategia y sensibilidad emocional.

No podemos andar con rodeos: atraes talento si pagas bien Esperanza Navarro Pertusa — Directora de Recursos Humanos de Gioseppo

Para Navarro Pertusa, uno de los pilares de la continuidad ha sido aceptar que la profesionalización es irrenunciable. Y eso implica abrir la puerta al talento externo, en el que no solo hay que buscar afinidad, también y, sobre todo, "capacidad", afirmó. "Si solo trabajas con quienes te dicen lo que quieres oír, no avanzas", añadió.

Eso sí, reconoce que la competencia por el talento responde a una realidad cada vez más cruda: "El salario importa. Atraes y retienes talento si pagas bien".

En proceso

El turno de Mireia Server, CEO de Rolser, sirvió para una transición todavía viva, en la que la anterior generación ya no manda tanto, pero sí tiene una importante "influencia" sobre los responsables actuales. El conocido fabricante de carros para la compra se encuentra ya en la tercera generación.

"Todavía estamos en ese proceso", confesó Server. "Para alguien que ha visto crecer su proyecto de vida, es muy difícil soltarlo, incluso aunque lo deje en manos de su familia", explicó sobre la influencia que aún ejerce su padre.

Para un empresario que ha visto crecer su proyecto de vida es muy difícil dejarlo Mireia Server — CEO de Rolser

Ella reconoce que las decisiones estratégicas más relevantes todavía se consensúan en el núcleo familiar y que su padre "sigue mandando", aunque su papel se centra cada vez más en transmitir visión y valores que en gestionar el día a día.

Este modelo, más orgánico, demuestra que no todas las empresas familiares necesitan la misma velocidad ni los mismos instrumentos. En el caso de Rolser, la prioridad no es acelerar el relevo, sino hacerlo de manera que no se pierda la esencia ni el sentido industrial que definió a la compañía desde sus orígenes.

Planificación

La intervención de Coral Erum, CEO de la multinacional alcoyana Erum, mostró la cara más sofisticada de los mecanismos de transición. La empresa lleva casi dos décadas inmersa en el paso de la tercera a la cuarta generación y ha sido un ejemplo de planificación minuciosa.

Erum ha consolidado una estructura de gobierno compuesta por consejo de administración, consejo de familia, comité de dirección y numerosos comités operativos, muchos de ellos con presencia destacada de profesionales no familiares. "La mirada externa ayuda a eliminar conflictos y amplía nuestra capacidad de aprendizaje", resumió.

La parte externa ayuda a la eliminación de conflictos y a la capacidad de aprendizaje Coral Erum — CEO de Erum

La asignación de funciones entre los hermanos tampoco fue elección libre. En 2008, en plena crisis, sus padres llamaron a los tres a incorporarse y realizaron una especie de "entrevista" para determinar, según competencias y personalidad, la mejor ubicación para cada uno dentro de un grupo que fabrica desde perchas para grandes cadenas como Zara o H&M hasta componentes de automoción o elementos de seguridad vial.

La clave -explicó Coral Erum- está en que esta estructura combina respeto por el origen familiar con una profesionalización que permite que la empresa no dependa emocionalmente de la familia, sino que la familia aporte valor al sistema.

Talento externo

El debate sobre profesionales no familiares generó las mayores coincidencias. Desde Nobo hasta Gioseppo, pasando por Erum y Rolser, todos señalaron que atraer y retener talento es una necesidad estratégica. La cultura familiar aporta cercanía y flexibilidad, pero el crecimiento exige incorporar perfiles formados, capaces de aportar una visión independiente.

La convivencia entre miembros de la familia y directivos externos requiere trazar líneas claras, establecer procesos de selección que prioricen competencias reales y garantizar que la cultura corporativa no quede restringida a un apellido, según coincidieron.

Las inquietudes sobre el futuro difieren, pero todas comparten la convicción de que la adaptación es la única vía para seguir siendo relevantes. Así, en Rolser prevén seguir avanzando, aunque Mireia Server expresó su convencimiento de que en el futuro los productos que saldrán de su fábrica serán distintos a los actuales. La CEO de Erum, Coral Erum, mostró su preocupación por perder identidad a medida que crece su dimensión global; mientras que Gioseppo observa con atención los cambios sociales que pueden redefinir el consumo de moda. Jorge Palacio lo resumió con una visión más generacional: "No me preocupa nada. El éxito es adaptarse".

El Foro Activos dejó un mensaje claro: no existe una única receta. Pero sí un conjunto de principios transversales -gobierno sólido, formación de los herederos, apertura a perfiles externos, estructura profesionalizada y respeto por el legado que aumentan significativamente la longevidad de cualquier empresa familiar. En definitiva, la continuidad no es un accidente: es una estrategia.