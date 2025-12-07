Expertos catalanes, españoles y europeos rastrearán la posible fuga de la peste porcina desde un laboratorio

La auditoría encargada por la Generalitat de Catalunya para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana la llevará a cabo un equipo mixto de expertos catalanes, del resto de España y de la Unión Europea. Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, en una comparecencia este domingo desde Lleida. El Ejecutivo catalán diversifica así la comisión encargada de determinar si el virus que se ha diseminado por Collserola y ya ha matado a 13 jabalíes se escapó de un laboratorio, tal como baraja el último informe del Ministerio de Agricultura. Catalunya cumple este domingo su noveno día de crisis sanitaria sin registrar nuevos positivos. Desde hace tres jornadas que oficialmente no se suman nuevos casos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció este sábado una auditoría para determinar el origen del virus, que genéticamente difiere de la peste porcina africana que sufren actualmente otros países de Europa. Lo que abre la puerta a que el virus no llegara a través de un bocadillo contaminado, como inicialmente se pensó, sino que pudiere escaparse, por negligencia o causa todavía por determinar, de un laboratorio. En Catalunya, el único gran laboratorio que investiga esta enfermedad es el el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), ubicado a pocos metros de donde se localizaron los primeros jabalíes infectados.

Desde la Generalitat insisten en que a día de hoy ninguna de las dos hipótesis oficiales -la del bocadillo y la del laboratorio- están ni confirmadas, ni desmentidas y pide paciencia para esclarecer los hechos. Dicha misión recaerá en el director del IRTA-CReSA, el mismo centro de donde pudiere escaparse la enfermedad. Pero no solo. El Govern creará una comisión de expertos, cuyos nombres dará a conocer a principios de esta próxima semana, multidisciplinar. "Tendremos a los mejores de Cataluña, de España y algún europeo", ha afirmado Ordeig.

El CReSA no será así juez y parte en una investigación que pretende identificar el posible origen del virus, como mejoras en los protocolos de bioseguridad de las instalaciones. "La auditoría deberá definir qué centros deberán analizarse y porqué", ha explicado el conseller, que también ha querido cerrar filas con los técnicos del laboratorio. "Quiero hacer una defensa de nuestros centros de investigación e investigadores", ha afirmado.

Corea del Sur vuelve a comprar cerdo

El conseller de Agricultura ha anunciado públicamente que Corea del Sur volverá a comprar cerdo catalán, una vez tras detectarse el primer positivo de peste porcina todos aquellos mercados más allá de la Unión Europea, por protocolo, se cerraron. Los coreanos -el quinto país que más exporta- volverán a exportar cerdo, aunque aislando el que provenga de granjas a 20 kilómetros de la zona cero de contagio, y ello desbloquea casi 100 millones de euros anuales en exportaciones.

Ordeig ha celebrado la decisión diplomática como una "gran noticia" y ha informado que también se está renegociando con Filipinas y Japón para reabrir dichos mercados. Este último es especialmente relevante, ya que mueve del orden de 300 millones de euros anuales. "Esperamos que durante los próximos días tengamos buenas noticias en este sentido", ha declarado Ordeig. China, que más allá de la UE es el principal comprador de puerco catalán, ya anunció hace unos días que volvería a comprar, pero solo animales criados en Lleida, Girona y Tarragona.

El conseller ha destacado que no se han registrado nuevos positivos en jabalíes y que el virus sigue sin haber llegado a ninguna granja. Es por ello que considera que "los objetivos principales se han conseguido", ya que el virus está contenido y aislado al perímetro de 20 kilómetros desde la zona cero, tal como recomendó la UE. No obstante, también ha aseverado que "tenemos mucho trabajo por delante, que nadie se relaje".

El responsable de Agricultura ha animado a los catalanes a comer cerdo, ya que su consumo "es seguro", en tanto que ni la enfermedad pasa de los animales a las personas, ni se ha registrado ningún positivo en las granjas que pudiere contaminar los productos que llegan a la mesa de los vecinos. Ordeig también ha reclamado que la colaboración ciudadana prosiga, para así ayudar a las autoridades a localizar potenciales nuevos infectados. Hasta ahora el servicio de emergencias 112 ha recibido unas 1.400 llamadas de gente que ha llamado en relación a la PPA.