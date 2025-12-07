Salmonetes y lenguados sonríen con la menor presión pesquera en el Mediterráneo

Los continuados recortes en la actividad pesquera del Mediterráneo están ofreciendo sus frutos. Así lo constata un informe de la Comisión General de Pesca de la FAO, organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que revela que la presión se ha reducido en un 50 % y que eso ha propiciado la recuperación de especies clave, como son el salmonete o el lenguado. La entidad, en cualquier caso, también alerta de que más de la mitad de los recursos siguen sobreexplotados, apuntando en este sentido a las sardinas o la merluza. Este estudio va a tener su peso en la reunión que el consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebrará esta próxima semana, un foro este en el que se va a debatir un nuevo recorte en los días para salir a faenar.

Los recortes en la pesca de arrastre del Mediterráneo, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace cinco años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 133 en el último ejercicio, un tijeretazo que, de haber prosperado la propuesta planteada para 2025, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto el final para el sector. Sin embargo, un apaño de última hora, consistente en el cambio de las actuales redes por otras más amplias, permitió mantener las 133 jornadas.

La merluza es uno de las especies que no se ha recuperado. / PILAR CORTES

Pues bien, ese esfuerzo de contención en la actividad pesquera está dado resultados, según un informe de la FAO elaborado con las aportaciones de más de 700 expertos. El documento en cuestión resalta que la presión pesquera ha caído a la mitad en los últimos diez años y que la biomasa de las principales especies comerciales ha aumentado un 25 % en este intervalo de tiempo.

Entre las especies consideradas clave que muestran reducciones notables de mortalidad se encuentran el salmonete, así como el lenguado común.

En cualquier caso, no todo son noticias positivas. Y es que si bien es cierto que se ha pasado de un 87 % de stocks sobreexplotados a un 52 %, continúa siendo una evidencia que prácticamente la mitad de las especies siguen sin recuperarse de forma adecuada.

Salmonetes y merluza sonríen con la menor presión pesquera / Pilar Cortés

Ejemplo de ello son las sardinas, que según el estudio continúan sometidas a una sobreexplotación sostenida y muestran signos de agotamiento de biomasa. Por su parte, la merluza europea, aunque su mortalidad haya disminuido un 38 % desde 2015, solo presenta indicios muy modestos de recuperación, con grandes diferencias, además, entre las diferentes subregiones.

Curiosamente, esta evolución de las poblaciones de especies también tienen su reflejo en los precios que tienen en el mercado, dado que mientras los salmonetes y los lenguados han bajado de cotización, sucede justo lo contrario con las sardinas y la merluza europea.

El informe de la FAO, que se publica cada dos años, está considerado como una referencia para la toma de decisiones por parte del sector pesquero y los responsables políticos. Es por ello por lo que su contenido va a estar muy presente en el próximo consejo de ministros de Pesca de la UE que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas, donde la comisión va a llevar una nueva propuesta de recorte del 65 % en los días para salir a faenar.

Descarga de pescado desde una embarcación del puerto de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

El planteamiento ha suscitado el rechazo frontal de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), sobre la base, afirma este organismo, de que limitaría la actividad a 9,6 jornadas de pesca de media por buque al año. Una medida que, subraya la misma confederación, supondría la paralización de la flota española de arrastre que opera en el Mediterráneo. Más lejos llega la Federación de Cofradías de Pesca de la Provincia de Alicante, cuyo secretario general, Juan Mulet, ha advertido de que esta nueva restricción llevaría al sector inevitablemente a su desaparición.

Los pescadores denuncian que la propuesta comunitaria no se corresponde con la recuperación de las especies marinas que constatan las evaluaciones científicas. Una opinión que parece compartir el Gobierno de España, que está buscando la complicidad de otros Estados miembros para impedir que este nuevo recorte pueda salir adelante.