Las consultoras medianas tratan de amenazar a las ‘big four’: Auren ultima su fusión con Moore y BDO y Grant Thornton buscan crecer con compras

Las firmas medianas de servicios profesionales han decidido dejar de jugar en segunda división. En pleno desembarco del capital riesgo en el sector, varias de ellas preparan movimientos de calado que buscan ganar tamaño, escalar posiciones en el ránking y, a medio plazo, tratar de plantar cara al dominio de las cuatro grandes firmas internacionales del sector Deloitte, PwC, EY y KPMG, conocidas en el mundo financiero como las ‘big four’.

La firma que más avanzado tiene su plan de expansión es Auren, la primera compañía española del sector por facturación con 104 millones y la octava en el ránking nacional. Su hoja de ruta para el próximo año contempla “entre 15 y 18” adquisiciones, en palabras de su presidente Mario Alonso, tras la entrada en marzo del fondo de inversión neerlandés Waterland con el 49% de sus acciones. La empresa analiza, en este momento, hasta 50 firmas de un tamaño de ingresos “de entre un millón y 50 de millones de ingresos, que ofrezcan multiservicios o monoservicios, con presencia en España”. La operación más avanzada es la adquisición de Moore España que se encuentra en fase de ‘due diligence’ y se espera cerrar en los próximos meses.

“Estamos viviendo un crecimiento radical en los servicios profesionales: la aplicación de la inteligencia artificial y la llegada de los fondos de inversión, como ya ocurrió en la restauración, la educación privada o la sanidad, están transformando por completo el sector. Hoy más de 800 firmas ya están participadas por fondos y, con toda seguridad, las primeras que aparezcan en los rankings lo estarán también. Los despachos tradicionales son demasiado pequeños y están muy fragmentados; si no abren la puerta a los fondos y a los recursos que estos aportan para invertir en tecnología, atraer talento y construir estructuras y marcas nacionales e internacionales, simplemente no podrán competir. En nuestro caso, esa apuesta nos permite aspirar a doblar la facturación en los próximos años”, explica Alonso.

Otra firma que ha recibido el impulso de los fondos es Grant Thornton España. A finales de septiembre, la firma que lidera Ramón Galcerán anunció que se integrará en la red internacional Grant Thornton Advisors, con sede en Estados Unidos, y respaldada por New Mountain Capital, que se impone así al británico Cinven en el control de la filial española. Esta red global de servicios profesionales agrupa ya a las firmas de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Emiratos Árabes Unidos y las dependencias británicas de Islas Caimán, Jersey y Guernsey. New Mountain Capital, que gestiona 47.000 millones y se centra en el crecimiento de empresas medianas poco expuestas al ciclo económico, no tenía hasta ahora inversiones en España. Aunque no han trascendido las cifras de la operación, el fondo ya protagonizó el pasado año la mayor transacción conocida en el sector al pagar 1.400 millones por el 60% de la filial estadounidense de Grant Thornton.

Con el respaldo de New Mountain, la firma que lidera Galcerán aspira ahora a crecer mediante la adquisición de pequeñas auditoras y situarse como la quinta consultora del sector, justo por detrás de las ‘big four’. Actualmente ocupa la séptima posición en el mercado español, por detrás de ETL Global y BDO.

Precisamente BDO tampoco cierra la puerta a crecer de manera inorgánica a través de pequeñas adquisiciones, pero rechazan de plano una potencial fusión con Grant Thornton como se ha rumoreado en el sector. La red internacional de BDO, asimismo, quiere establecer sinergías por países y sus filiales británicas e irlandesas se encuentran en “negociaciones avanzadas de fusión”, como ha publicado la propia entidad. En España no es descartable que su oficina española busque una operación similar con la firma portuguesa.

La firma vasca PKF Attest, novena en la tabla por facturación con 70,95 millones, ya ha iniciado este proceso con la compra de la tecnológica andaluza Área F5, la portuguesa Xoldyd, la aragonesa Castillero Auditores o la vasca Skootik.

Las ‘big four’ buscan crecer gracias a la IA

La estrategia de las ‘big four’ pasa por reducir costes gracias a la implementación de la inteligencia artificial en tareas más rutinarias y repetitivas, que tradicionalmente realizaban los perfiles más jóvenes, pero también en ganar cuota en mercados como la digitalización, la ciberseguridad o la implementación de planes de sostenibilidad en las empresas. Deloitte, la mayor firma en el mercado español, ha centrado su foco en servicios de alto valor añadido como la consultoría y busca competir con firmas como McKinsey, Boston Consulting Group o tecnológicas como Accenture, Capgemini o NTT Data. Por su parte, PwC es el gran auditor del Ibex 35 con cerca de 200 millones de facturación, gracias al gran contrato del sector que ascendió el pasado año a 142 millones de euros: el control de las cuentas de Banco Santander.