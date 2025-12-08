El lujo y la innovación se conjuran para llevar a la cima al calzado alicantino

La primera edición de Footwearise, congreso sobre innovación en el calzado, en Alicante se saldó con un interesante diálogo dos mundos muy diferentes del sector que dejó sobre el escenario una conclusión: la provincia de Alicante es el mejor laboratorio del mundo para escribir el futuro de cada zapato o zapatilla que se fabrique.

El apunte no es una frase literal, sino un resumen de una catarata de mensajes y llamamientos de estos dos empresarios considerados en la actualidad como los «jefes» del lujo y de la innovación en un territorio que es centro de producción para España. Son Fidel García y Adrián Hernández.

Studio Ilana es una marca histórica de Elda que diseña con mimo y artesanía para firmas como Hermès, Vuitton, Gucci o Prada. La tradición de 150 años es la que preserva ese arte, pero Fidel García apostó hace tiempo por introducir «nuevas formas y nuevas ideas. Hicimos los deberes hace tiempo».

FIdel García y Adrián Hernández, en la Ciudad de la Luz, donde se celebró Footwearise. / PILAR CORTES

En esos detalles que van parejos al lujo, el empresario alicantino hizo un alegato para situar a la provincia como punto de atracción para que todos los jóvenes diseñadores presentes en la Ciudad de la Luz pensaran en coger sus equipos e instalarse aquí. Sin renunciar a ninguna idea, Adrián Hernández convergió en este punto con García en cuanto al ecosistema existente en la Alicante. Su trayectoria es muy diferente y hoy la empresa asentada en Elche fabrica, por ejemplo, para Timberland en México. Su modelo de zapatillas y, en especial, los materiales ha sido un proceso de una década de investigación.

Ambas compañías tienen abierta una alianza estratégica y que, en buena medida, explica la sintonía exhibida ante el auditorio entre los que se encuentran una veintena de representantes alicantinos con Rosana Perán, actual presidenta del patronal europea del calzado, como cabeza visible.

Puertas cerradas

En ese llamamiento, ambos expusieron la necesidad de captar talento en una industria que sufre, al menos en la provincia, una salida de la pandemia abrupta y marcada por algunos cierres sintomáticos como el de Creaciones SW en Elda, ligada a la reconocida firma Stuart Weitzman.

Nicoline van Enter, Fidel García y Adrián Hernández, durante el coloquio en el congreso. / PILAR CORTES

No obstante, la organizadora del Footwearise y consultora de referencia internacional, Nicoline Van Enter, agradeció el entusiasmo; pero expuso con crudeza la dificultad que hay para penetrar en el tejido empresarial más partidario de «puertas cerradas» a ideas que rompen con lo tradicional. «Necesitamos entrar en las fábrica», les subrayó en referencia a poder avanzar a partir de realizar pruebas.

El CEO de Simplicity Works le reconoció que «el calzado deportivo está más abierto a nuevas tecnologías» y compartió con Van Enter la importancia de trabajar directamente con los equipos de las plantas.

En cualquier caso, no se trata de generar una ruptura sino una «hibridación». Fidel García aseguró que «nosotros no paramos de innovar. Creo que hay una efervescencia ahora». Hasta tal punto es su convencimiento de esta que llegó a apuntar a que, «en estos momentos, más que nunca, la supervivencia del sector pasa por identificar talento que desgraciadamente, no siempre lo tenemos dentro. No me corto en decir que contamos con los mejores trabajadores, los mejores artesanos, del mundo en Alicante y me he movido por muchos países. Tenemos carencias: nunca hemos sido grandes en temas de marketing, los italianos son mejores técnicos, pero los artesanos y trabajadores, están en Alicante. Eso es lo que nos falta».

En la retina, aún se comentaba cómo el día anterior un diseñador de la India había desarrollado un zapato infantil que crecía con el pie y que por lo tanto, solucionaba esa rápida caducidad que se produce en edades tempranas. En cualquier caso, el siguiente paso será comprobar si las empresas están dispuestas a cambiar puertas por ventanas.