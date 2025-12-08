Más mercadillos en Alicante, pero menos paradas

Siguen siendo el corazón de la vida social y comercial de muchos pueblos y ciudades, además de un atractivo turístico y una importante fuente de empleo. Ni la aparición de los centros comerciales ni las grandes cadenas de moda o la venta online han hecho desaparecer los cientos de mercadillos que todas las semanas se celebran a lo largo y ancho de la provincia. Y, aunque es cierto que también han vivido tiempos mejores, el sector sigue mostrando una salud que ya quieran otros formatos comerciales.

Así lo refleja el informe La venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana, realizado por la Oficina del Pateco, un organismo dependiente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana.

En su primera parte, el estudio compara la situación actual del sector con la que había en 1987, cuando se realizó el anterior informe, lo que demuestra la poca atención que tradicionalmente ha recibido esta actividad, de la que todavía viven casi 9.000 personas en toda la autonomía.

Más citas semanales

Uno de los datos más llamativos es que, frente a lo que se pudiera pensar, actualmente se celebran bastantes más mercadillos cada semana de los que había en aquella época. En concreto, 166 frente a los 115 contabilizados en el informe de 1987 y, además, llegan a más poblaciones: hasta 117 de los 141 municipios de la provincia alberga alguno de estos mercados de venta ambulante.

Un mercadillon en Urbanova, este pasado verano. / Rafa Arjones

Eso sí, lo que se ha reducido es el número de paradas que suman en total estas citas con el comercio más tradicional que existe, ya que se ha pasado de unas 17.000 hace tres décadas a algo más de 12.000.

No obstante, si se compara con lo que ocurre en el resto de la Comunidad, Alicante cuenta con mercadillos bastante más grandes que los de Castellón o Valencia, con una media de 72 paradas en cada uno de ellos por 42 en el caso de la provincia más septentrional de la autonomía y 62 en el caso de la valenciana.

En cuanto al negocio que esto supone, los autores del informe calculan un volumen de ventas de entre 307 y 369 millones de euros, lo que supone alrededor del 1,2 % de todo el sector comercial de la autonomía. Una cifra que representa una productividad de entre 35.000 y 42.000 euros por ocupado, muy por debajo de la que tienen otros segmentos, como los supermercados, las tiendas de ropa o las cadenas deportivas, donde este indicador oscila entre los 113.000 y los 192.000 euros.

Mayores

Junto a esta baja rentabilidad otro de los grandes retos es superar la brecha generacional, tanto desde el punto de vista de los vendedores, como de los compradores. En el primer caso, según el informe, la edad media de los profesionales de los mercadillos se sitúa en 50 años, con una media de 26 años de experiencia. La mayoría -un 65 %- son hombres y la venta no sedentaria es la actividad principal de la que vive su familia.

En cuanto al nivel de estudios, predominan los que tienen un nivel de estudios básico, aunque uno de cada tres ha finalizado el Bachillerato y el 6 % cuenta con estudios superiores. El 95 % de ellos son de nacionalidad española.

El problema de las falsificaciones Más allá del relevo generacional, otro de los problemas que se mantiene en los mercadillos es el de la presencia de falsificaciones. Según datos de la Asociación Nacional para la Defensa de las Marcas (Andema) recogidos en el informe del Pateco, hasta el 62,6% de los compradores de falsificaciones las adquieren en mercadillos frente al 37,2% que lo hacen a través del "top manta". Además, aproximadamente uno de cada cinco consumidores de falsificaciones reconocen haber utilizado también internet para adquirirlas.

Del mismo modo, la clientela de los mercadillos presenta un perfil aún más envejecido, con 54 años de media. Las más numerosas -porque siete de cada diez compradores son mujeres- tienen entre 50 y 65 años (33,6 %) y otro 26,3 % supera esa edad.

Por el contrario, las más jóvenes, las compradoras de entre 18 y 34 años, sólo representan el 12,7 %, lo que significa que el sector todavía necesita atraer a este nuevo público, si quiere seguir gozando de buena salud.

Por lo que respecta al tipo de producto que se ofrece, el textil acapara casi la mitad de las paradas en los mercadillos alicantinos, con un 47,1 % del total; seguidos por la alimentación, que suma otro 20,7 %; y los artículos de equipamiento del hogar, con otro 11 %.

En cuanto a su relevancia económica, el estudio también destaca que la "venta no sedentaria es esencial en muchas economías locales, al facilitar el acceso a bienes en municipios que cuentan con una oferta comercial escasa o incluso inexistente; genera oportunidades de autoempleo o de integración social y es especialmente relevante entre colectivos vulnerables".