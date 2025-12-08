Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra del streaming

Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix por 108.000 millones

El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming

Netflix y HBO Max.

Redacción

Barcelona

Sigue la guerra del streaming. Paramount Skydance ha lanzado una opa hostil sobre Warner Bros. Discovery después de la oferta hecha por Netflix para hacerse con el control sobre el estudio de Hollywood, una operación que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha puesto en duda este lunes.

El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming.

