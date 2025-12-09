Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la liberación definitiva del peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024. De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido. De esta forma se convierte en realidad una larga reivindicación de los conductores tanto del propio Alicante como de los de paso.

Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mientras tanto, durante un periodo transitorio, SEITT continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.

Prueba exitosa

Los usuarios de la AP-7-Circunvalación de Alicante gozaban hasta ahora de una bonificación del 100% en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima.

El tramo llevaba sin peaje en modo de prueba desde julio de 2024. / ALEX DOMINGUEZ

De los análisis realizados por la Dirección General de Carreteras durante los meses en los que estuvo aplicándose la bonificación temporal, se concluyó que los indudables beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de la citada bonificación, así como los ahorros en términos de inversión para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aconsejaban por razones de interés general, liberar definitivamente de peaje la autopista Circunvalación de Alicante.

Para ello, el citado Ministerio, liderado por Óscar Puente, consideró necesario impulsar los trámites administrativos precisos tendentes a que la liberación del peaje se lleve a cabo por los órganos competentes e impulsar la adaptación del vigente convenio que regula el régimen de gestión actual de la autopista.

Los conductores ya venían disfrutando de la autopista de forma gratuita con la prueba piloto. / ALEX DOMINGUEZ

En consecuencia, con el objeto de contar con un plazo suficiente para modificar dicho régimen de gestión de la autopista, y de no interrumpir los beneficios sociales y ambientales derivados de la gratuidad para el usuario de la autopista, la medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026.

Con todo ello, y a la vista de los buenos resultados obtenidos en la prueba piloto, confirmados por los análisis de tráfico y la significativa reducción de emisiones contaminantes en la A-70, el Gobierno ha optado por la liberación definitiva del peaje.

Tarifas

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación del acuerdo de 3 de diciembre de 2024 que determinaba las tarifas a cobrar por SEITT en sus autopistas para el periodo 2025-2032. Esta modificación, además de abordar la gratuidad indefinida de la AP-7, mejora la habilitación del Ministerio para establecer bonificaciones temporales de peaje en las autopistas, permitiendo que estas bonificaciones puedan ser financiadas por otras Administraciones o entidades.