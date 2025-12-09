La ausencia de Presupuestos Generales deja sin siete millones de euros a la agricultura de Alicante

La ausencia de Presupuestos Generales ha dejado a la agricultura alicantina sin un paquete de ayudas cercano a los 7 millones de euros. Los fondos, destinados a compensar las pérdidas del viñedo y el olivar ocasionadas por la sequía y el incremento de costes, no han podido ser habilitados, según el Gobierno, al estar prorrogadas las cuentas. Una circunstancia que supone un varapalo para los productores y que ha suscitado la indignación tanto de Asaja como de la Conselleria de Agricultura, que reclaman la activación inmediata de las subvenciones.

Fue el pasado mes de abril cuando el Ejecutivo central aprobaba unas ayudas extraordinarias por valor de 370 millones de euros -285 millones para el olivar de secano y 85 millones para el viñedo también de secano-, con el que se pretendía paliar el impacto de las explotaciones profesionales afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

Olivos afectados por la sequía que afectó a la provincia de 2024. / JUANI RUZ

Sin embargo, pasado todo este tiempo las subvenciones siguen sin habilitarse, debido, tal y como se ha especificado en una respuesta parlamentaria, a que no se dispone de Presupuestos Generales. El Gobierno, en concreto, señala que no es posible allegar los recursos necesarios, debido a que las cuentas de 2023 no contemplaban esa partida y que, al estar prorrogados, no es posible activarla.

La noticia ha despertado la indignación entre los productores alicantinos, que tenían derecho, en su conjunto, a unas ayudas cercanas a los 7 millones de euros. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien considera "inaceptable" esta negativa, alegando la prórroga presupuestaria.

Según destaca, esta decisión, que califica de "injusta", agrava la situación de muchas explotaciones profesionales, recordando que otros sectores sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania. “No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen”, enfatiza.

Representantes de Asaja en un viñedo afectado por la sequía. / INFORMACION

En este sentido, Asaja Alicante recuerda que la sequía de 2024 tuvo graves impactos en los cultivos de secano. Por ejemplo, la uva de vinificación recogida en las diferentes comarcas amparadas por la Denominación de Origen Alicante, obtuvo un mínimo histórico de producción en la provincia: 15 millones de kilos y un descenso del 23 % respecto a 2023.

Durante los últimos años, remarcan desde Asaja, Alicante presenta una situación de sequía que es especialmente relevante en la Marina Alta, que además ha propiciado la proliferación de fauna salvaje como conejos o jabalíes, o plagas como el mosquito verde.

Burla

También muy crítico se ha mostrado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien indica que "en 2023 ya dejaron fuera al olivar y al viñedo en un reparto de ayudas que todo el sector consideró injusto. Y este año, cuando por fin rectifican y lo incluyen en una ley, vuelven a fallar a su palabra. Es una burla para miles de agricultores”.

El conseller ha subrayado que la excusa utilizada por el Gobierno, la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, “no se sostiene, puesto que se trata de ayudas obligatorias contempladas en una ley vigente”.

“Lo que está ocurriendo es una falta de voluntad absoluta. No es un problema técnico, es un problema de prioridades y el campo vuelve a estar al final de la lista”, ha subrayado Barrachina.

El conseller ha advertido que la inacción del Ejecutivo central está comprometiendo la viabilidad económica de miles de explotaciones de secano que ya arrastran pérdidas acumuladas por la sequía, los altos costes energéticos y la caída de precios. “No estamos hablando de ayudas complementarias, sino de la supervivencia del olivar tradicional y del viñedo de secano. Si estos sectores se hunden, se pierde empleo, se abandona el territorio y se acelera la despoblación. Además, son el cortafuegos más eficaz frente los incendios”, ha concluido el conseller.