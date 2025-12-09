Carmencita vuelve a colarse en McDonald's con un nuevo sazonador

McDonald’s ha arrancado en España una de sus campañas más potentes del año, con una propuesta que traslada al consumidor a un universo lleno de referencias, misterio y nostalgia. Una acción de gran impacto que se vive en cada detalle del menú, incluido el sabor. En este contexto, Carmencita es la compañía responsable del sazonador que acompaña las nuevas McShaker Stranger Fries, del McMenú® Stranger Things, una de las grandes novedades de la promoción de McDonald’s. Un blend exclusivo creado a medida para esta acción, que combina sal y especias- ajo, pimentón y pimienta negra- pensados específicamente para potenciar la experiencia del producto y para dar más sabor tanto al menú vacuno como al menú pollo, los dos menús de la promoción.

“El reto era contar con un sazonador reconocible y con personalidad propia, capaz de integrarse en una experiencia de marca global”, explica Jesús Navarro Alberola, director general de la compañía. “Un trabajo de precisión en el que hemos aplicado todo nuestro know-how en mezclas y equilibrio de sabores”, añade.

El menú de McDonald's que incorpora el sazonador de Carmencita. / INFORMACIÓN

El sazonador ha sido diseñado por McDonald’s con la colaboración de Carmencita, que ha aportado su experiencia en el mundo de las especias. Con esta alianza, McDonald’s reafirma su apuesta por contar con proveedores locales, como Carmencita, una empresa con más de cien años de historia, nacida en el municipio alicantino de Novelda.

Esta colaboración da continuidad a la relación que Carmencita mantiene con McDonald’s, tras su participación reciente en la campaña de verano vinculada al universo viajero y digital que arrasó en visualizaciones con un conocido youtuber. Consolida, así, una alianza basada en la creatividad, la innovación y el desarrollo de soluciones de sabor a medida. Y se acerca a un público más joven.

El sazonador desarrollado por Carmencita. / INFORMACION

La colaboración vuelve a poner de relieve la posición de Carmencita como socio estratégico de grandes marcas de restauración, capaz de desarrollar soluciones personalizadas con altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y coherencia sensorial. Con este nuevo lanzamiento, Carmencita continúa afianzando su papel como creador de sabores para algunos de los proyectos más relevantes del sector, demostrando que detrás de las grandes campañas también hay un trabajo.

“Tus patatas favoritas, ahora, con sabor ahumado. Mételas en la bolsa, añade el sazonador Stranger Fries, agítalas y ¡disfruta de una experiencia única mientas entrenas para la batalla final!”.