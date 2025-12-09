Ciudad de la Luz participa en el foro de la industria audiovisual Focus 2025
La entidad busca establecer alianzas en Londres con profesionales de EE UU y Reino Unido
Ciudad de la Luz, los estudios de cine de vanguardia situados en Alicante, propiedad de la Generalitat Valenciana y gestionados por la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), está participando activamente en la edición 2025 de Focus, el principal foro de coproducción, networking y promoción para la industria del cine, televisión y entretenimiento en Europa.
Focus 2025, que se celebra estos días en el Business Design Centre de Londres, reúne a miles de profesionales internacionales para fomentar colaboraciones, explorar localizaciones y compartir tendencias en la producción audiovisual.
Esta cita, la primera en que la Film Commission Comunitat Valenciana y Ciudad de la Luz acuden con stand propio, constituye una oportunidad perfecta para establecer encuentros y alianzas con los profesionales de EE UU y Reino Unido, así como de mantener contacto directo con el conjunto de la industria audiovisual española presente también en este mercado del cine.
Suscríbete para seguir leyendo
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- Un alicantino revoluciona el golf creando un palo que siempre manda la bola recta hacia el hoyo
- Óscar Puente visita la feria del turrón de Xixona: 'Es un espectáculo
- El mejor vermú de España se fabrica en La Vila
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- No encuentran casa: aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por la falta de vivienda
- Manzanares, la figura del toreo que se convierte en el primer embajador de la hoguera Mercado Central: 'Es un orgullo
- La Seguridad Social aclara qué pasa tras 18 meses de baja: dejas de cotizar