Ciudad de la Luz participa en el foro de la industria audiovisual Focus 2025

Ciudad de la Luz, los estudios de cine de vanguardia situados en Alicante, propiedad de la Generalitat Valenciana y gestionados por la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), está participando activamente en la edición 2025 de Focus, el principal foro de coproducción, networking y promoción para la industria del cine, televisión y entretenimiento en Europa.

Imagen general del evento que se celebra en Londres. / INFORMACION

Focus 2025, que se celebra estos días en el Business Design Centre de Londres, reúne a miles de profesionales internacionales para fomentar colaboraciones, explorar localizaciones y compartir tendencias en la producción audiovisual.

Esta cita, la primera en que la Film Commission Comunitat Valenciana y Ciudad de la Luz acuden con stand propio, constituye una oportunidad perfecta para establecer encuentros y alianzas con los profesionales de EE UU y Reino Unido, así como de mantener contacto directo con el conjunto de la industria audiovisual española presente también en este mercado del cine.